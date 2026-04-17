17.04.26, 17:40 В Ляэне-Вирумаа нашли обломки дрона. КаПо: за последние дни таких находок было несколько Сегодня на берегу Мустоя в Ляэне-Вирумаа нашли обломки дрона. По данным КаПо, за последние шесть дней на северном побережье Эстонии было еще несколько подобных находок.

«Если люди трогают эти обломки дронов, нельзя исключать, что что-то может случиться случится. Поэтому мы просим их не трогать», — подчеркивает полиция безопасности.

«Море выбрасывает их на берег, ветер выносит. За последние шесть дней обломки дронов находят каждый день, и, с большой вероятностью, так будет и дальше», — сказала пресс-секретарь КаПо Марта Туул и уточнила, что каждый день с северного побережья поступают сообщения о подобных находках.