В Латвии у границы с Эстонией объявляли воздушную угрозу из-за дрона

В пяти краях Латвии утром объявляли предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС). Среди них были Алуксненский и Балвский края, расположенные на северо-востоке Латвии недалеко от границы с Эстонией. Как минимум один дрон вошел в воздушное пространство Латвии и затем покинул его. В 7:45 тревога была отменена.
Предупреждение сначала объявили в Резекненском, Краславском и Лудзенском краях на востоке Латвии, затем его распространили также на Алуксненский и Балвский края. Алуксненский край находится непосредственно у границы с Эстонией, рядом с Вырумаа; Балвский край расположен южнее, недалеко от юго-востока Эстонии, передает LSM
В воздух были подняты истребители сил Воздушной полиции НАТО. В НВС подтвердили LSM, что как минимум один дрон вторгся в воздушное пространство Латвии и затем покинул его.
Представитель НВС полковник Марис Тутинс рассказал Latvijas Radio, что сенсоры зафиксировали признаки возможной угрозы незадолго до 6 утра. После этого было принято решение разослать сообщения экстренного оповещения – сначала в Резекненском, Лудзенском и Краславском краях, затем также в Алуксненском и Балвском краях.
По имеющимся данным, один дрон вошел в воздушное пространство Латвии над Краславским краем и спустя некоторое время покинул его над Лудзенским краем, сообщил Тутинс. Оба этих края находятся на востоке Латвии, у границы с Беларусью и Россией.
По словам Тутинса, истребители уже вернулись на базу, однако остаются в боевой готовности.
НВС ранее напоминали, что пока продолжается агрессия России против Украины, подобные случаи – когда иностранный беспилотник вторгается в воздушное пространство Латвии или приближается к нему – могут повторяться.
Последний такой случай произошел в ночь на 15 мая. До этого, 7 мая, в воздушное пространство Латвии в Латгалии вошли несколько дронов, два из которых упали. Один из них упал в Резекне на улице Komunālā, на территории нефтехранилища. Резервуары были пусты.
