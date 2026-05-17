Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,21%311,45
  • OMX Riga0,55%901,45
  • OMX Tallinn−0,06%2 109,32
  • OMX Vilnius0,16%1 445,23
  • S&P 500−1,24%7 408,5
  • DOW 30−1,07%49 526,17
  • Nasdaq −1,54%26 225,15
  • FTSE 100−1,71%10 195,37
  • Nikkei 225−1,99%61 409,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%84,6
  • OMX Baltic−0,21%311,45
  • OMX Riga0,55%901,45
  • OMX Tallinn−0,06%2 109,32
  • OMX Vilnius0,16%1 445,23
  • S&P 500−1,24%7 408,5
  • DOW 30−1,07%49 526,17
  • Nasdaq −1,54%26 225,15
  • FTSE 100−1,71%10 195,37
  • Nikkei 225−1,99%61 409,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%84,6

В Латвии у границы с Эстонией объявляли воздушную угрозу из-за дрона

В пяти краях Латвии утром объявляли предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС). Среди них были Алуксненский и Балвский края, расположенные на северо-востоке Латвии недалеко от границы с Эстонией. Как минимум один дрон вошел в воздушное пространство Латвии и затем покинул его. В 7:45 тревога была отменена.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Предупреждение сначала объявили в Резекненском, Краславском и Лудзенском краях на востоке Латвии, затем его распространили также на Алуксненский и Балвский края. Алуксненский край находится непосредственно у границы с Эстонией, рядом с Вырумаа; Балвский край расположен южнее, недалеко от юго-востока Эстонии, передает LSM.
В воздух были подняты истребители сил Воздушной полиции НАТО. В НВС подтвердили LSM, что как минимум один дрон вторгся в воздушное пространство Латвии и затем покинул его.
Представитель НВС полковник Марис Тутинс рассказал Latvijas Radio, что сенсоры зафиксировали признаки возможной угрозы незадолго до 6 утра. После этого было принято решение разослать сообщения экстренного оповещения – сначала в Резекненском, Лудзенском и Краславском краях, затем также в Алуксненском и Балвском краях.

Статья продолжается после рекламы

По имеющимся данным, один дрон вошел в воздушное пространство Латвии над Краславским краем и спустя некоторое время покинул его над Лудзенским краем, сообщил Тутинс. Оба этих края находятся на востоке Латвии, у границы с Беларусью и Россией.
По словам Тутинса, истребители уже вернулись на базу, однако остаются в боевой готовности.
НВС ранее напоминали, что пока продолжается агрессия России против Украины, подобные случаи – когда иностранный беспилотник вторгается в воздушное пространство Латвии или приближается к нему – могут повторяться.
Последний такой случай произошел в ночь на 15 мая. До этого, 7 мая, в воздушное пространство Латвии в Латгалии вошли несколько дронов, два из которых упали. Один из них упал в Резекне на улице Komunālā, на территории нефтехранилища. Резервуары были пусты.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Нарвский геодезист Дмитрий Шутов готовится запустить геодезический дрон с крыши своей машины.
  • 20.04.26, 06:00
Над Ида-Вирумаа летают мирные дроны: по регистрации и вопреки глушилкам из России
«Если люди трогают эти обломки дронов, нельзя исключать, что что-то может случиться случится. Поэтому мы просим их не трогать», — подчеркивает полиция безопасности.
  • 17.04.26, 17:40
В Ляэне-Вирумаа нашли обломки дрона. КаПо: за последние дни таких находок было несколько
Ночью в воздушное пространство Эстонии попало несколько дронов, которые, по всей видимости, принадлежали Украине. Поэтому населению были разосланы оповещения об опасности, а с базы в Эмари в воздух были подняты истребители НАТО. Иллюстративное фото.
  • 31.03.26, 08:30
Несколько дронов залетело ночью в воздушное пространство Эстонии
«Мы должны учитывать, что распознать киберугрозу становится все сложнее, ведь ИИ позволяет максимально реалистично имитировать системы защиты от мошенничества», — объясняет руководитель отдела ИТ Ахти Паю.
  • KM
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.05.26, 18:24
Число гостей в торговых центрах Нарвы почти не растет: «Покупатель стал другим»
2
Новости
  • 15.05.26, 14:28
Таллинн дал зеленый свет плану Энделя Сиффа по развитию порта. «Затаил дыхание»
3
  • KM
Content Marketing
  • 12.05.26, 16:15
Время пассивных солнечных электростанций истекает: в дневные часы на рынке слишком много электроэнергии
4
Новости
  • 15.05.26, 17:20
Налоговики предъявили скандальному автодилеру требования почти на 200 000 евро
5
Биржа
  • 14.05.26, 10:09
Прокуратура добивается продления срока содержания криптопредпринимателей под стражей
6
Новости
  • 16.05.26, 12:21
Учителя требуют повысить минимальную зарплату до 2300 евро

Последние новости

Биржа
  • 17.05.26, 15:35
10 акций крупных компаний, которые аналитики считают недооцененными
Новости
  • 17.05.26, 14:18
ИИ запустил эпоху массовых сокращений. «Большинство компаний могли бы сократить штат на 30–50%»
Новости
  • 17.05.26, 13:30
В Латвии у границы с Эстонией объявляли воздушную угрозу из-за дрона
Новости
  • 17.05.26, 11:21
Глава ТЦ Ülemiste: безумные времена остались позади
Новости
  • 17.05.26, 10:41
Цахкна: Европа не должна садиться за стол переговоров с Россией
Новости
  • 16.05.26, 15:18
США и Израиль рассматривают новые удары по Ирану и операцию по поиску урана
Новости
  • 16.05.26, 15:11
Таави Котка: всегда найдутся те, кто с недовольным видом скажет, что ты делаешь невозможное
Биржа
  • 16.05.26, 12:44
Фонд Гейтса полностью вышел из акций Microsoft

Сейчас в фокусе

Эстонской дочке чешского автодилера JMV Motors придется внести в казну весомые выплаты.
Новости
  • 15.05.26, 17:20
Налоговики предъявили скандальному автодилеру требования почти на 200 000 евро
Открыть новое заведение в Таллинне непросто – где бы ни пытаться. «Если ты действительно чувствуешь сердцем, а цифры подтверждают, что есть причина, ради которой стоит перебороть этот страх, тогда имеет смысл за это взяться – и именно это я делаю каждый день», – говорит Анелла Веэбель.
Новости
  • 11.05.26, 08:56
Молодая предпринимательница вложила все свои сбережения и открыла заведение в центре Таллинна
Эндрю Фельдман, соучредитель и генеральный директор Cerebras Systems, позирует перед зданием биржи Nasdaq на Таймс-сквер в Нью-Йорке в день IPO компании. Это крупнейшее IPO года на данный момент.
Инвестор Тоомас
  • 15.05.26, 17:09
Инвестор Тоомас: новая ракета на моем радаре. Конкурент Nvidia с фурором вышел на биржу
Владелец фанерного завода в Пярну Metsä Wood сообщил, что возможные последствия для работников станут ясны в ходе переговоров.
Новости
  • 16.05.26, 11:14
Фанерному заводу в Пярну грозят сокращения
Миллиардер Билл Гейтс в прошлом году сообщил, что планирует постепенно свернуть деятельность Фонда Гейтса в течение следующих 20 лет.
Биржа
  • 16.05.26, 12:44
Фонд Гейтса полностью вышел из акций Microsoft
Композитор и дирижер Кристьян Ярви
Новости
  • 15.05.26, 17:51
Кристьян Ярви о самом сложном периоде жизни: «Переезд в Эстонию спас мне жизнь»
Astri keskus в Нарве потерял 4,5% посетителей, но конверсия выросла: люди приходят реже, но покупают больше.
Новости
  • 15.05.26, 18:24
Число гостей в торговых центрах Нарвы почти не растет: «Покупатель стал другим»
Сафари на катерах с Adrenaator в карьере Айду
  • KM
Content Marketing
  • 29.04.26, 17:47
11 оригинальных идей, как вдохнуть новую энергию в вашу команду в Ида-Вирумаа

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026