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Бизнес-партнером индийцев по скандальной сделке со снарядами оказалась загадочная британская компания

Бизнес-партнером индийцев, получивших десятки миллионов евро предоплаты за снаряды, оказалась британская компания, принадлежащая австралийцу. Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) подал в суд на обе компании.
Эстония заключила 27 контрактов на поставку боеприпасов Украине. Проблемы возникли с семью из них.
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