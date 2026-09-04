Бизнес-партнером индийцев по скандальной сделке со снарядами оказалась загадочная британская компания
Бизнес-партнером индийцев, получивших десятки миллионов евро предоплаты за снаряды, оказалась британская компания, принадлежащая австралийцу. Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) подал в суд на обе компании.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.