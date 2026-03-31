31.03.26, 08:22 Несколько дронов залетело ночью в воздушное пространство Эстонии В ночь на сегодня Силы обороны неоднократно рассылали по всей Эстонии оповещения об опасности, поскольку в эстонское воздушное пространство вновь попало несколько, по всей видимости, сбившихся с курса украинских дронов.

Ночью в воздушное пространство Эстонии попало несколько дронов, которые, по всей видимости, принадлежали Украине. Поэтому населению были разосланы оповещения об опасности, а с базы в Эмари в воздух были подняты истребители НАТО. Иллюстративное фото.

Около половины первого ночи Силы обороны сообщили о возможной воздушной угрозе в Ида- и Ляэне-Вирумаа, через 15 минут оповещение поступило и для Южной Эстонии. Около трех часов ночи сообщение о возможной воздушной угрозе получили жители уездов Йыгева, Ярва, Тарту, Выру, Пылва и Вильянди, а незадолго до пяти часов утра предупреждение получили жители Рапламаа, Пярнумаа и Харьюмаа. Незадолго до шести часов утра Силы обороны сообщили, что опасность миновала. «Продолжайте обычную деятельность, сохраняйте бдительность и ждите новых указаний», – написало также Министерство внутренних дел.