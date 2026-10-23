Назад Зеленые мечты разбились о бизнес-расчеты. Эстония рискует остаться без водородного хаба на 25 млн евро Eesti Energia отказалась от проекта, на который Евросоюз выделил почти 25 млн евро, хотя иностранные инвесторы предложили его спасти.

В 2024 году Центр экологических инвестиций Эстонии (KIK) выделил Eesti Energia 24,74 млн евро на пилотный проект по производству и использованию зеленого водорода. Общий бюджет с учетом собственного финансирования составлял около 27,5 млн евро. Проект предусматривал создание целой инфраструктуры – от производства водорода до заправочных станций и его использования на транспорте. К реализации планировалось привлечь компании Go Bus, Hydroloco и Alexela. Однако впоследствии все три компании отказались от участия, поставив под вопрос дальнейшую судьбу проекта.

«Мы тоже вышли из проекта. По кускам осуществить его невозможно. Любая цепочка начинается с производства. А если не будет производства, то что потом заправлять?» – сказал ДВ член совета директоров Alexela AS Хейти Хяэль.

К тому моменту испанская инженерная компания Coolergy S.L., работающая и в Эстонии, уже рассматривала возможность строительства водородного производства на территории Балтийской электростанции в Нарве. В апреле 2025 года она представила свой мобильный водородный электрогенератор Coolergizer во дворе штаб-квартиры Eesti Energia в Таллинне. Во время презентации сотрудники энергетической компании рассказывали о планах строительства собственного водородного производства и перевода локомотивов на водородную тягу.

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«У нас огромный опыт сотрудничества с производителями грузовиков, поездов и другой техники по интеграции наших топливных элементов в их системы. В 2025 году Horizon поставила для таких целей системы топливных элементов общей мощностью около 100 МВт, поэтому у нас есть необходимые возможности для поддержки водородных проектов по всему миру», – прокомментировал ДВ сооснователь компании Horizon Fuel Cells Technologies Крейг Найт.

«Нашими топливными элементами оснащены тысячи грузовиков. Именно в сфере грузовых перевозок водородная инфраструктура и связанные с ней технологии развиваются быстрее всего, особенно в Азии», – рассказал Найт.

«Ключевым вопросом оставалась себестоимость водорода. Coolergy за предыдущие два года подготовила договорную основу для использования площадки Балтийской электростанции и приобретения электроэнергии у Eesti Energia, – продолжил гендиректор Coolergy Кирилл Лятс. – Предложение энергетической компании самостоятельно производить и продавать водород, по нашей оценке, создавало дополнительную маржу и ухудшало экономику железнодорожных перевозок».

По словам Лятса, энергетическому концерну предлагали в том числе опцион на выкуп водородного производства через пять лет либо участие в совместном предприятии, – например, за счет предоставления льготных условий аренды земли или поставок электроэнергии. По предварительным расчетам Coolergy, бюджет около 27,5 млн евро позволял модернизировать два двухсекционных локомотива, построить водородное производство на Балтийской электростанции и организовать мобильную систему заправки.

«Предполагалось, что локомотивы будут курсировать между Мууга и Клайпедой, перевозя полуприцепы, прибывающие на автомобильных паромах из Финляндии и Германии. Это обеспечило бы коммерческое использование водородного транспорта без перевозки ископаемого топлива», – пояснил Лятс. «Вкладом совместного предприятия могла стать поставка электролизеров стоимостью около 3 млн евро, покрывающая необходимую долю софинансирования. Срок завершения проекта – декабрь 2029 года – мы считаем вполне реалистичным», – добавил он.

Еще в феврале 2026 года государство признало, что реализация водородных проектов оказалась сложнее, чем было задумано. Как следует из пояснительной записки к документу об изменении условий финансирования проектов зеленого водорода, чтобы дать компаниям дополнительное время, власти предусмотрели продление финансирования до конца 2029 года и замену первоначального источника поддержки средствами от торговли квотами на выбросы CO₂. Более того, в пояснительной записке прямо признавалось, что из-за отсутствия сформировавшегося водородного рынка проекты могут не обеспечить обещанного сокращения выбросов. Несмотря на эти послабления, Eesti Energia спустя несколько месяцев решила не браться за проект стоимостью почти 25 млн евро.

Три сценария и отказ от проекта

В начале октября руководство Horizon Fuel Cells Technologies прибыло в Таллинн для переговоров с Eesti Energia. На встрече обсуждались три сценария: передача проекта новому совместному предприятию с согласия KIK, сохранение Eesti Energia получателем гранта при передаче исполнения партнерам либо разделение производственной и транспортной частей проекта. Однако ключевой вопрос – юридическая допустимость этих моделей – остался открытым.

По утверждению Coolergy, KIK не был готов проводить совместную встречу, пока не будет получено официальное решение Eesti Energia. Попытка организовать такое совещание во время переговоров 6 октября успехом не увенчалась.

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После этого Coolergy обратилась к председателю правления Eesti Energia Андрусу Дурейко с просьбой обсудить дальнейшие действия. Однако 16 октября энергоконцерн уведомил партнеров о решении не продолжать проект и не рассматривать предложенные варианты. Среди причин указывалось на то, что предложения поступили слишком поздно, а также упоминались нерешенные юридические, коммерческие и практические вопросы.

Иными словами, проект стоимостью почти 27,5 млн евро оказался под угрозой срыва, несмотря на наличие альтернативного исполнителя, готового взять на себя его реализацию.

Любая цепочка начинается с производства. А если не будет производства, то что потом заправлять? Хейти Хяэль член совета директоров Alexela AS

Eesti Energia: грант ни к чему не обязывает

В Eesti Energia отказ от водородного проекта обосновали прежде всего экономическими соображениями. Как пояснила ДВ руководитель по коммуникации энергоконцерна Яне-Лийна Лийв, после выхода Go Bus и Hydroloco проект лишился основных потребителей водорода, а первоначальная бизнес-модель утратила актуальность.

«Получение и использование поддержки Европейского Союза – это коммерческое решение компании, а не обязанность. Наличие субсидии не может быть самоцелью: для реализации любого проекта необходимы работающая бизнес-модель, четкое экономическое обоснование и соответствие стратегическим целям компании», – подчеркнула Лийв.

Предложение иностранных инвесторов также не убедило Eesti Energia. По одному из сценариев концерн оставался бы официальным получателем субсидии, а реализацией проекта занималось бы совместное предприятие Coolergy и Horizon. Однако Eesti Energia сохранила бы финансовые и юридические риски, не получая ощутимой коммерческой выгоды. Поэтому концерн даже не стал обращаться в KIK за юридической оценкой такой схемы и не проводил углубленной проверки финансовых возможностей инвесторов.

Сомнения вызвал и план переоборудования трех дизельных локомотивов для грузоперевозок между Мууга и Каунасом. «Не было ясности, кто будет эксплуатировать локомотивы, организовывать регулярные грузоперевозки и обеспечивать постоянное потребление водорода. На встречах не присутствовала ни одна сторона, которая подтвердила бы готовность использовать локомотивы или организовывать запланированные перевозки», – отметила Лийв.

Кроме того, KIK ожидал окончательную бизнес-модель уже к концу ноября 2026 года, а предложения инвесторов еще не были согласованы всеми сторонами. Дополнительным аргументом стала новая стратегия Eesti Energia, утвержденная летом 2026 года, в которую водородный проект больше не вписывался.

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«Eesti Energia не может брать на себя долгосрочные обязательства и финансовые риски исключительно ради сохранения возможности получить субсидию», – заключила Лийв.

KIK: официального отказа мы пока не получали

В Центре экологических инвестиций (KIK) заявили, что передать водородный проект Eesti Energia иностранным инвесторам не позволяют правила государственной помощи. Руководитель отдела развития субсидий KIK Кристьян Калда пояснил ДВ, что финансирование было выделено по итогам конкурса, поэтому замена получателя субсидии невозможна.

«Невозможен и вариант, при котором Eesti Energia оставалась бы лишь формальным получателем гранта, а фактическую реализацию проекта и использование средств передали бы другим компаниям», – подчеркнул Калда.

По его словам, предложение Coolergy, поступившее в KIK 18 октября, предусматривало настолько существенные изменения, что фактически речь шла бы о новом проекте. «Условия предоставления государственной помощи не допускают подобных изменений», – пояснил Калда.

При этом на момент написания статьи энергоконцерн еще не уведомил Центр инвестиций в окружающую среду об официальном отказе от проекта, а из выделенных 24,74 млн евро не было выплачено ни цента.

Если проект окончательно закроют, финансирование нельзя будет передать другим разработчикам водородных технологий. «Первоначально проект финансировался из фонда ЕС NextGenerationEU, но позже эти средства заменили поступлениями от торговли квотами CO₂. Если Eesti Energia откажется от проекта, деньги высвободятся для других бюджетных нужд. Передать их другому водородному проекту не позволяют правила государственной помощи ЕС. Но возвращать средства Евросоюзу Эстонии не придется», – пояснил Калда.

Провал крупного проекта, получившего господдержку, – в Эстонии не единичный случай. По словам руководителя отдела развития субсидий Центра инвестиций в окружающую среду Кристьяна Калда, за последние десять лет были прекращены пять проектов, поддержанных центром, стоимость допустимых расходов по каждому из которых превышала 10 млн евро. Это означает, что их реализация не будет продолжена по крайней мере за счет первоначально предусмотренной субсидии. Один из примеров – водородный проект Tallinna Sadam AS, также получивший финансирование по программе развития зеленого водорода, но впоследствии прекращенный.

Удастся ли сохранить проект?

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Хотя отказ Eesti Energia сам по себе еще не означает окончательной потери финансирования, и дальнейшая судьба проекта зависит от решений KIK, по мнению Coolergy, Эстония рискует упустить возможность создать полноценную водородную инфраструктуру, обеспечить новые рабочие места в Ида-Вирумаа, модернизировать железнодорожный транспорт и превратить Нарву в центр испытаний и внедрения водородных технологий.

«Мы не просим дополнительного государственного финансирования, а предлагаем использовать уже предусмотренные средства, изменив модель реализации проекта. Наша компания обратилась к руководству KIK и правительству Эстонии с просьбой организовать срочные переговоры, чтобы оценить юридические возможности сохранения гранта», – подчеркнул глава Coolergy Кирилл Лятс.

19 октября к руководству Eesti Energia, Министерству экономики и KIK обратился и мэр Нарвы Яан Тоотс с просьбой не закрывать водородный проект, а рассмотреть возможность его передачи совместному предприятию сингапурской Horizon Fuel Cells Technologies и испанской Coolergy.

«Мы видим возможность превратить Нарву в международный центр испытаний и разработки водородных технологий, где совместно с промышленными предприятиями, научными учреждениями и технологическими партнерами можно было бы испытывать и развивать новые решения в области производства, хранения и использования водорода», – отметил Тоотс в официальном письме.

«В рамках водородного проекта мы планировали использовать для муниципальных нужд как минимум пять большегрузных автомобилей, в частности, для работы нашего Центра по переработке отходов. Сейчас мы расширяем его мощности, строим новый ангар. В перспективе центр будет заниматься сбором отходов со всей Нарвы», – поделился с ДВ своими надеждами на водородный комплекс вице-мэр Нарвы Олег Карпиков.

«Трудоустройство людей у нас в приоритете. В этом смысле реализация проекта могла бы стать серьезным подспорьем: по нашим оценкам, в городе появилось бы дополнительно 50-60 рабочих мест», – подчеркнул Карпиков и привел в пример открытие завода магнитов в Нарве в прошлом году, что позволило создать более 200 вакансий.

Horizon, в свою очередь, заинтересована в том, чтобы быть ключевым участником и инициатором проектов по созданию полноценной водородной инфраструктуры, если у них есть хорошие перспективы. «Проект в Эстонии, по всей видимости, представляет собой именно такую возможность», – уверен сооснователь Horizon Fuel Cells Technologies Крейг Найт.

«Главный вопрос теперь заключается в том, готово ли государство рассмотреть альтернативу отказу от проекта, прежде чем окончательно закрыть одну из наиболее масштабных инициатив по развитию водородной экономики Эстонии», – подвел итог Кирилл Лятс.