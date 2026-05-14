«Покупатели уже есть»: что стоит за проектом норвежского водородного завода в Пярну

В расположенной к юго-востоку от Таллинна волости Раазику местные власти продолжают борьбу против девелопера ветроэнергетики Vindr Baltic: сначала самоуправление несколько лет назад одержало локальную победу в административном суде, затем в марте этого года окружной суд отменил это решение, а теперь в апреле волость решила подать кассационную жалобу в Госсуд.