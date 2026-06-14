Назад Проект на полмиллиона: молодые инженеры построят первую в Балтии лодку на водороде Группа студентов построит первую в Эстонии лодку на водородном двигателе, чтобы принять участие во всемирно известном соревновании лодок на возобновляемой энергии в Монако.

Через год, под палящим июльским солнцем, команда эстонских молодых инженеров в яхт-клубе Монако спустит на воду построенную своими руками лодку. Речь идет не об обычной рыбацкой лодке, какие жители побережья строят уже десятилетиями, а о гоночной лодке на водороде. На строительство у молодых людей есть всего один год, и уже следующим летом они планируют вступить в борьбу на соревновании «зеленых» лодок Monaco Energy Boat Challenge.