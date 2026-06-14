Проект на полмиллиона: молодые инженеры построят первую в Балтии лодку на водороде

Группа студентов построит первую в Эстонии лодку на водородном двигателе, чтобы принять участие во всемирно известном соревновании лодок на возобновляемой энергии в Монако.
- Участники команды HydroRacer (слева) Эрик-Реннес Пихлак, Марк Мехилане, Лиселль Тамм и Йоонас Лембер построят первую в Балтии водородную лодку в порту Hundipea.
- Foto: Liis Treimann
Через год, под палящим июльским солнцем, команда эстонских молодых инженеров в яхт-клубе Монако спустит на воду построенную своими руками лодку. Речь идет не об обычной рыбацкой лодке, какие жители побережья строят уже десятилетиями, а о гоночной лодке на водороде. На строительство у молодых людей есть всего один год, и уже следующим летом они планируют вступить в борьбу на соревновании «зеленых» лодок Monaco Energy Boat Challenge.
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