Подписаться всего за 3.99 €
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,02%309,53
  • OMX Riga−0,17%900,83
  • OMX Tallinn−0,02%2 102,87
  • OMX Vilnius−0,2%1 444,27
  • S&P 5001,65%7 554,29
  • DOW 300,84%52 104,5
  • Nasdaq −0,5%26 549,27
  • FTSE 1000,61%10 494,21
  • Nikkei 2250,13%69 404,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%84,15
  • OMX Baltic0,02%309,53
  • OMX Riga−0,17%900,83
  • OMX Tallinn−0,02%2 102,87
  • OMX Vilnius−0,2%1 444,27
  • S&P 5001,65%7 554,29
  • DOW 300,84%52 104,5
  • Nasdaq −0,5%26 549,27
  • FTSE 1000,61%10 494,21
  • Nikkei 2250,13%69 404,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%84,15

Проект на полмиллиона: молодые инженеры построят первую в Балтии лодку на водороде

Группа студентов построит первую в Эстонии лодку на водородном двигателе, чтобы принять участие во всемирно известном соревновании лодок на возобновляемой энергии в Монако.
Участники команды HydroRacer (слева) Эрик-Реннес Пихлак, Марк Мехилане, Лиселль Тамм и Йоонас Лембер построят первую в Балтии водородную лодку в порту Hundipea.
  • Участники команды HydroRacer (слева) Эрик-Реннес Пихлак, Марк Мехилане, Лиселль Тамм и Йоонас Лембер построят первую в Балтии водородную лодку в порту Hundipea.
  • Foto: Liis Treimann
Через год, под палящим июльским солнцем, команда эстонских молодых инженеров в яхт-клубе Монако спустит на воду построенную своими руками лодку. Речь идет не об обычной рыбацкой лодке, какие жители побережья строят уже десятилетиями, а о гоночной лодке на водороде. На строительство у молодых людей есть всего один год, и уже следующим летом они планируют вступить в борьбу на соревновании «зеленых» лодок Monaco Energy Boat Challenge.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 24.05.26, 13:44
Редкий на дорогах Эстонии автомобиль вынуждал владельца ездить заправляться даже в Ригу
Когда год назад Хандо Ранд купил Toyota Mirai, для него началась жизнь с водородным автомобилем. Сейчас в Эстонии таких машин всего 48, однако в будущем возможен прорыв – при условии, что удастся снизить стоимость водорода как топлива.
Новости
  • 18.05.26, 08:32
Водородный завод на колесах: небольшая эстонская компания разрабатывает новое энергетическое решение
В Пыхья-Таллинне, на улице Лаэвастику, стоит здание из красного кирпича: в заброшенном на первый взгляд месте внедряют инновацию, которая может позволить эффективно производить и разливать в баллоны водород.
Биржа
  • 07.06.26, 11:42
Победу акциям водородных компаний принесет скорее дефицит электроэнергии, чем зеленый переход
Водород не является каким-то чистым пузырем, но это и не гарантированный победитель, считает инвестиционный эксперт. И хотя разговоры чаще крутятся вокруг зеленого водорода, похоже, что биржевой интерес сегодня подогревает более приземленная проблема: где взять больше электричества для ИИ, дата‑центров и экономики, которая стремительно переходит на электричество.
  • KM
Content Marketing
  • 29.05.26, 10:25
Александр Костин: скорость в финансовом бизнесе по-прежнему важна, но ее одной уже недостаточно
Еще пару десятилетий назад быстрый кредит зачастую означал простое обещание: несколько кликов, быстрое решение и деньги на счете. Сегодня этого уже недостаточно. Клиент ожидает, что финансовая услуга будет одновременно быстрой, понятной, гибкой и цифровой.

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.06.26, 14:32
Компания Leonhard Weiss построит в Ласнамяэ тоннель за 10 млн евро
2
Подсказка
  • 15.06.26, 06:00
Свадьба в замке сорвалась. Печально известного бизнесмена обязали вернуть деньги
3
Новости
  • 14.06.26, 12:01
Проект на полмиллиона: молодые инженеры построят первую в Балтии лодку на водороде
4
Новости
  • 14.06.26, 15:04
Эксперимент: ИИ-модель Илона Маска уничтожила мир за четыре дня
5
Новости
  • 15.06.26, 12:59
Компанию Enefit возглавит бывший руководитель бюро премьер-министра
6
Интервью
  • 15.06.26, 18:24
Театр Сюдалинна выбрал худрука и борется за выживание

Последние новости

Биржа
  • 16.06.26, 18:34
SpaceX обогнала Amazon по рыночной стоимости
Новости
  • 16.06.26, 18:11
Европа готова смириться с невыгодной торговой сделкой с США
Новости
  • 16.06.26, 18:00
Трамп после встречи с Зеленским: России следует заключить сделку с Украиной
Биржа
  • 16.06.26, 17:43
Ханшмидт вложил 15 миллионов евро в производство биогаза
Новости
  • 16.06.26, 17:25
Переработчик рыбы резко нарастил оборот благодаря Украине
Новости
  • 16.06.26, 16:30
Цена на нефть движется к самой длинной серии снижений в этом году
Новости
  • 16.06.26, 16:05
Топ-менеджер, присвоивший сотни тысяч евро у Electrolux Eesti, признан виновным
Новости
  • 16.06.26, 15:35
RMK после потери выгодного контракта ищет нового девелопера целлюлозного завода

Сейчас в фокусе

Пара хотела отметить торжество красиво и арендовала замок Лайтсе, заплатив наличными, но собственник вдруг объявил, что у него нет доступа к помещению.
Подсказка
  • 15.06.26, 06:00
Свадьба в замке сорвалась. Печально известного бизнесмена обязали вернуть деньги
Компания xAI Илона Маска создала языковую модель Grok, недавно участвовавшую вместе с другими известными ИИ-моделями в одном эксперименте.
Новости
  • 14.06.26, 15:04
Эксперимент: ИИ-модель Илона Маска уничтожила мир за четыре дня
Технический директор Rail Baltic Estonia Лаури Ульм показывает, где в ближайшие полтора года будет идти строительство.
Новости
  • 15.06.26, 14:32
Компания Leonhard Weiss построит в Ласнамяэ тоннель за 10 млн евро
Для Hansa Grupp настало правильное время провести сделку, отметил Неэме Таммис.
Новости
  • 15.06.26, 12:11
Неэме Таммис продает Hansabuss финнам
Вторую половину автомобильного налога нужно уплатить в декабре.
Новости
  • 15.06.26, 12:36
Налогово-таможенный департамент ждет сегодня 41 млн евро от автовладельцев
С пятницы Геррит Мяэсалу войдет в правление Eesti Energia и ее дочерней компании Enefit OÜ.
Новости
  • 15.06.26, 12:59
Компанию Enefit возглавит бывший руководитель бюро премьер-министра
Глава Iute Group Тармо Сильд не захотел комментировать тему до биржевого сообщения.
Биржа
  • 15.06.26, 17:19
Инвесторы в облигации Iute Group ждут выплаты процентов. «Чего нет, так это денег»
Бокс самообслуживания Haage.
  • KM
Content Marketing
  • 15.05.26, 16:02
Кейс Haage: как рекламная площадь сама себя окупила

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026