03.11.25, 06:00 На Балтийской электростанции появится новаторское зеленое производство Специалисты зарегистрированной в Мадриде компании Coolergy SL перестраивают в депо города Тапа старый тепловоз в водородный локомотив. Одновременно компания готовится построить в Нарве, на территории Балтийской электростанции, небольшой завод по производству водорода.

Основная продукция Coolergy – модуль по производству электричества из водорода, который (вместе с криогенным баком для водорода) помещается в легковой прицеп.

Foto: Кирилл Лаатс

Энергия для этого будет поступать от расположенного неподалеку ветропарка, поэтому водород будет зеленым, то есть на его использование не будет распространяться плата за выбросы углекислого газа. Запуск такого завода обещает значительно снизить цены на водород в Эстонии.

Водород вместо дизеля

Руководитель компании Кирилл Лаатс рассказал, что главная продукция компании – разработанные ее инженерами модули с водородным баком и топливными элементами, которые производят электроэнергию, окисляя водород.

Именно их будут испытывать в локомотивах в Эстонии, а в Испании компания построила прототип фуры-рефрижератора с тяговым электродвигателем и с двумя водородными модулями. Один модуль, установленный в легковой прицеп, служит электрогенератором мощностью 80 КВт на случай отключения электричества. Компания назвала этот генератор Coolergizer.

Кирилл Лаатс продвигает продукцию своей испанской компании в нескольких странах.

Foto: Сайт компании Coolergy

«Во всех наших проектах можно использовать такую модульную единицу. Она одна и та же и масштабируется только увеличением количества. В том-то и смысл делать их одинаковыми, чтобы можно было все наши устройства быстро заменять: пригнал прицепчик, поставил на локомотив. Грубо говоря, надоело пользоваться локомотивом – снял на прицеп, повез его в город отапливать и освещать что-то там», – объяснил Кирилл Лаатс.

При этом, если речь идет об электрическом грузовике, то используется «родной» электромотор, а водородный модуль просто заменяет тяговые аккумуляторы.

По словам Лаатса, криогенный бак для хранения водорода, теплообменники и программное обеспечение для модуля компания разработала сама, а остальные части, в том числе электрику и водородные топливные элементы (которые производят электричество, окисляя водород), Coolergy закупает у других производителей.

В Тапа переделывают тепловоз для Риги

Coolergy по договору с эстонской компанией Hanko Trans перестроит 12 маневровых локомотивов ТГМ4, которые работают в порту Риги. Первый опытный образец сейчас делают в Эстонии, в Тапа.

«Четырнадцатого ноября у нас первый тест-драйв первого локомотива в Тапа», – рассказал Кирилл Лаатс.

С тепловоза уже демонтирована вся верхняя часть, где располагался большой дизельный двигатель.

Foto: Кирилл Лаатс / Facebook

Он добавил, что проект длительный, и первый локомотив, видимо, будет полностью готов только к середине следующего года.

Для заказчика здесь важно получить зеленые локомотивы, но у старых тепловозов ТГМ4 очень много энергии терялось в гидропередаче между дизельным двигателем и колесами, поэтому после модернизации будет и денежная экономия, говорит Лаатс:

«При текущей цене на водород экономия пока получается только на тепловозах с гидравлическим приводом, потому что там очень существенно улучшается вся механика работы. Мы не переделываем его в электрический, но ставим электропривод для гидронасосов. Это снижает потребление энергии примерно на 40%».

Цена на водород упадет

Использование водорода непосредственно в двигателях внутреннего сгорания обходится в несколько раз дороже по сравнению с бензином или дизельным топливом. Это одна из главных причин, почему водородный транспорт остается экзотикой даже на фоне электромобилей. Кроме того, возникают сложности с хранением большого объема водорода в машине и с более быстрым износом деталей под его воздействием.

Coolergy использует топливные элементы, дающие энергию электромоторам, и расчеты, которые приводит Кирилл Лаатс для таких систем, гораздо более оптимистичны.

«Водорода производят мало. Поэтому мы, собственно, делаем свою установку. Вот в Таллинне есть водородная заправка, у них цена – 17 евро за килограмм газообразного водорода. В Нарве у нас будет по 10 евро жидкий водород, то есть газообразный будет стоить где-то 7 евро за килограмм. Собственно, как только мы дотягиваем до такой цены, с учетом, что энергоэффективность водорода в три раза выше, чем у дизельного топлива, и нет экологических платежей, на выходе мы получим почти паритет», – сказал Кирилл Лаатс.

Он добавил также, что при использовании топливных элементов из конструкции исчезает большое количество деталей, которые изнашиваются и которые нужно смазывать. По расчетам Лаатса, после трех лет использования водородное транспортное средство должно обогнать по экономическим показателям дизельное.

Задача - обеспечить экспансию водородных транспортных средств, а не наживаться на водороде, когда его очень мало, и он продается втридорога. Кирилл Лаатс

«Мы хотим построить свою установку, чтобы ни от кого не зависеть и выстраивать ценообразование, как нам выгодно. Собственно, задача – обеспечить экспансию водородных транспортных средств, а не наживаться на водороде, когда его очень мало, и он продается втридорога», – сказал Лаатс.

При этом производство водорода само по себе энергозатратно, и его цена сильно зависит от цены на электричество, которая в Эстонии не самая низкая. По словам руководителя Coolergy, подключение к ветропарку здесь играет важную роль:

«Мы с Eesti Energia договорились на десятилетнюю фиксацию цены на электричество. Поэтому мы можем на десять лет прогнозировать с абсолютной уверенностью, сколько нам будет стоить водород».

По словам руководителя, пока у Coolergy подписаны еще не все документы на выделение земли и подключение к электричеству. Производство будет организовано в помещении бывшего механического цеха Балтийской электростанции, которое сейчас пустует.

Планируется производить до 2 тонн водорода в сутки, этого хватит для продажи только на местном рынке.

Опробовали в Эстонии и отправят в Украину

Генератор Coolergizer уже опробовали в нескольких местах в Эстонии, например, в компании Operail в Тапа, на аэродроме Ольгина под Нарвой и в яхт-клубе Нарва-Йыэсуу для зарядки обычных аккумуляторов.

Один Coolergizer Кирилл Лаатс передал властям Херсонской области 31 октября на конференции по безопасности, которая проходила на выходных в Тарту.

Кирилл Лаатс передает представителям Херсонской области водородный электрогенератор.

Foto: Coolergy

В течение полугода планируется передать в Украину четыре водородных электрогенератора – больше свободных Coolergizer пока просто нет, говорит Кирилл Лаатс.

Если в Эстонии водород дорогой, то в Украине ситуация с ним еще сложнее, и передача в качестве гуманитарной помощи именно водородного генератора, а не дизельного или бензинового, выглядит спорно.

«Там просто катастрофа с водородом, – согласен Кирилл Лаатс. – Мы сейчас активно эту задачу решаем. Пока договорились с румынами, что из Румынии будем возить водород. Но на будущее есть мысль поставлять, пока идет война, из района Паланки в Молдове. А как война закончится, так в Украине и начнем все строить».

Лаатс отмечает, что Coolergizer нужны именно на время отключения электричества, и постоянно они работать не будут, поэтому водорода потребуется не так много.

«Я надеюсь на это, – добавил он. – В данном случае надо молиться, чтобы просто меньше потратили – значит, меньше было прилетов и всех этих катастроф. А потом, конечно, когда будут стабильные источники водорода, они могут их уже как регулярные электростанции использовать. Сейчас, как говорится, надо начать».