Фондовый управляющий SEB: повода для беспокойства в связи с пенсионной реформой нет

Фондовый управляющий SEB Эндрико Вырклаэв. Фото: SEB

В конце прошлой недели Рийгикогу принял законопроект о добровольном участии во второй пенсионной ступени. Один из наиболее частых вопросов, который задают будущие пенсионеры – есть ли повод беспокоиться тем, кто останется в фондах, из-за того, что большое число клиентов покидают фонд? Мы считаем, что у клиентов SEB нет повода для беспокойства, пишет фондовый управляющий SEB Эндрико Вырклаэв.

Согласно новому закону, те, кто желает изъять свои накопления из второй пенсионной системы, должны уведомить об этом свой банк как минимум за пять месяцев. Те же, кто подал заявление о выходе, могут к тому же отозвать свое заявление за месяц до даты выплаты. Первые выплаты пенсионных накоплений запланированы на сентябрь 2021 года.