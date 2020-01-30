SEB: почти половина присоединившихся ко второй пенсионной ступени сомневаются в жизнеспособности пенсионной реформы

Фото: Лийз Трейманн

В соответствии с исследованием SEB только 29% клиентов банка, присоединившихся ко второй пенсионной ступени, согласны с утверждением, что начатая правительством пенсионная реформа повлияет на пенсионную систему Эстонии позитивно. 49% опрошенных считают прямо противоположное, сообщил банк.

В то же время результаты исследования показали, что 43% опрошенных считают, что начатая реформа влияет негативно на доверие людей к системе, в то время как изменения системы посчитали позитивным 35% опрошенных.