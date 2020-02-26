Ярослав Тавгень: Сандерс – явный лидер демократических праймериз. Но номинацию может не получить

Результаты кокуса Демократической партии в Неваде недвусмысленны: социалист и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс занял первое место, набрав 46,8% голосов. Этот результат в два раза лучше, чем у ближайшего преследователя – Джо Байдена (20,4%), пишет журналист ДВ Ярослав Тавгень.

У Сандерса 100%-й результат: 3 победы в 3 штатах (Айова, Нью-Гемпшир и Невада) на нынешних праймериз. Конкурентов нет и не предвидится.