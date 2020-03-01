Председатель правления Kiviõli Keemiatööstus: политиков вообще не интересует промышленность

Прийт Орумаа, председатель правления Kiviõli Keemiatööstus • 1 марта 2020Поделиться:MненияТолько для подписчиковПромышленностьПредседатель правления Kiviõli Keemiatööstus: политиков вообще не интересует промышленностьПроизводство Kiviõli Keemiatööstus Фото: Erik ProzesОформите подписку на «Деловые ведомости»Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!Частное лицоПредприятиеСогласен с условиямиПлатёж картойПлатёж через телефонОплатитьЧтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:ПромышленностьKIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜPriit OrumaaПоделиться:Статьи по теме1. март 2020Отто Рихард Пукк: эстонской промышленности нужна помощь1. март 2020Промышленность-2030. Стратегия, опирающаяся на потребности сектора