Михкель Нестор, экономический аналитик SEB • 9 марта 2020
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Михкель Нестор: все большая часть заработка предприятий уходит в руки работников
Средняя брутто-зарплата росла быстрыми темпами в течение многих лет, однако больше всего от этого выиграли работники, чья заработная плата поступает из государственного бюджета, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Помимо роста в абсолютном выражении, за счет прибыли предприятий увеличилась также та часть в созданной в экономике добавленной стоимости, которая выплачивается работникам в виде заработной платы.
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