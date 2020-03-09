Михкель Нестор: все большая часть заработка предприятий уходит в руки работников

Экономический аналитик SEB Михкель Нестор. Фото: Андрас Кралла

Средняя брутто-зарплата росла быстрыми темпами в течение многих лет, однако больше всего от этого выиграли работники, чья заработная плата поступает из государственного бюджета, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

Помимо роста в абсолютном выражении, за счет прибыли предприятий увеличилась также та часть в созданной в экономике добавленной стоимости, которая выплачивается работникам в виде заработной платы.