Мертсина: Коронавирус - дополнительный удар по перспективам промышленного сектора Эстонии

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина считает, что страны и компании, чьи цепочки поставок тесно связаны со странами, наиболее пострадавшими от коронавируса, особенно с Китаем, пострадают сильнее. Фото: Эйко Кинк

Сокращение промышленного производства в Эстонии в январе усугубилось - по сравнению с тем же месяцем прошлого года промышленные предприятия произвели продукции на 11% меньше. Падение происходит в выработке энергии, в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

С одной стороны, на энергетический сектор влияет высокая цена квот на выбросы двуокиси углерода, что делает производство электроэнергии более дорогим. С другой стороны, исключительно тёплая погода привела к сокращению производства тепла и снижению потребления электроэнергии, а рост гидроресурсов в скандинавских странах способствовал снижению цен на электроэнергию.