dv.ee • 10 марта 2020
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Нефть

Мертсина: падение цен на нефть негативно скажется на сланцевой промышленности

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина сказал, что сланцевые продукты составляют порядка десяти процентов эстонского экспорта, а значит, оказывает существенное влияние на совокупный экспорт и экономику в целом.  Фото: Андрас Кралла

Падение цен на нефть отрицательно скажется и на эстонском производстве сланцевых масел.

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина сообщил, что сланцевые продукты составляют порядка десяти процентов эстонского экспорта, а значит, падение цены на нефть оказывает существенное влияние на совокупный экспорт и экономику в целом. При этом производством сланцевых масел занимается всего несколько предприятий.

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