Мертсина: падение цен на нефть негативно скажется на сланцевой промышленности

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина сказал, что сланцевые продукты составляют порядка десяти процентов эстонского экспорта, а значит, оказывает существенное влияние на совокупный экспорт и экономику в целом. Фото: Андрас Кралла

Падение цен на нефть отрицательно скажется и на эстонском производстве сланцевых масел.

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина сообщил, что сланцевые продукты составляют порядка десяти процентов эстонского экспорта, а значит, падение цены на нефть оказывает существенное влияние на совокупный экспорт и экономику в целом. При этом производством сланцевых масел занимается всего несколько предприятий.