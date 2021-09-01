  • Поделиться:

    Антти Моппель: кому выгодно повышение акциза на дизельное топливо?

    «Чьи интересы будет преследовать повышение акциза на дизельное топливо в 2022 году?» - таким вопросом задается акционер топливной компании Olerex Антти Моппель, комментируя рекордные результаты эстонской экономики во втором квартале нынешнего года.

    Акционер топливной компании Olerex Антти МоппельФото: Андрас Кралла
    Когда во вторник Департамент статистики обнародовал данные о рекордном росте экономики Эстонии, представители государственного сектора наряду с экономическими аналитиками поспешили охладить общественный энтузиазм. Как подчеркнули специалисты, быстрый и значительный экономический рост объясним в первую очередь низкой сравнительной базой.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Антти Моппель: кому выгодно повышение акциза на дизельное топливо?
    Передовица ДВ: партия сказала “Надо!” - депутат ответил “Есть!”
    Исследование: 7 из 10 компаний испытывают нехватку квалифицированной рабочей силы
    Инвестор
    Тоомсалу: цена подписки на новые акции LHV может измениться
    Генеральный директор LHV Мадис Тоомсалу не исключил, что компания может повысить цену подписки на новые акции.
    Генеральный директор LHV Мадис Тоомсалу не исключил, что компания может повысить цену подписки на новые акции.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Эльконд Либман: президент избран, граблей избежали
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение