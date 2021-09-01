Антти Моппель: кому выгодно повышение акциза на дизельное топливо?

Olerex готова отправлять клиентов на дозаправку в Латвию, если в Эстонии вырастет акциз

Если акциз на дизельное топливо в будущем году снова вырастет, Olerex обещает направлять собственных бизнес-клиентов, покидающих Эстонию, для дозаправки на свою новую АЗС в Адажи под Ригой.