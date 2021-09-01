Антти Моппель: кому выгодно повышение акциза на дизельное топливо?
«Чьи интересы будет преследовать повышение акциза на дизельное топливо в 2022 году?» - таким вопросом задается акционер топливной компании Olerex Антти Моппель, комментируя рекордные результаты эстонской экономики во втором квартале нынешнего года.
Акционер топливной компании Olerex Антти МоппельФото: Андрас Кралла
Когда во вторник Департамент статистики обнародовал данные о рекордном росте экономики Эстонии, представители государственного сектора наряду с экономическими аналитиками поспешили охладить общественный энтузиазм. Как подчеркнули специалисты, быстрый и значительный экономический рост объясним в первую очередь низкой сравнительной базой.
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