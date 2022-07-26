Автоэксперт: эстонцам пора открыть для себя прелесть маленьких автомобилей

Если перестать мечтать о большом автомобиле, то можно стокнуться с неожиданными побочными эффектами: вы начнете получать больше удовольствия от вождения и заодно сэкономите, пишет Карл-Эдуард Салумяэ, автор автомобильных обзоров Äripäev.

Многие отказываются верить, что водить малолитражку — настоящее удовольствие. Фото: Карл-Эдуард Салумяэ

С малолитражками в Эстонии ситуация примерно та же, что и с отношением к геям: казалось бы, наш народ обладает вполне западным складом мышления, но попробуй только поднять эту тему — и тут же выясняется, что «это как-то неправильно». Нормальный человек должен ездить на нормальной машине (то есть на той, что побольше)!