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Урве Вилк

15 сентября 2022 в 11:26 Поделиться:









Предприниматель: тем, у кого нет денег, придется плохо

Предприятия, у которых нет сегодня денежных запасов, обанкротятся. По словам председателя правления Viimsi Keevitus Яака Ритсо, нет смысла работать дальше, если денежные потоки негативные. Руководитель предприятия по строительству водоканалов признался, что уже заключённые договоры перестали быть выгодными. Это опасно для всего рынка.

Яак Ритсо, председатель правления Viimsi Keevitus считает, что в нынешней ситуации было бы логично разделить риски с заказчиком, либо государство могло бы оплатить половину 30-процентного роста цен. Фото: Андрас Кралла

«В условиях, когда средняя доходность строительных компаний составляет приблизительно 5%, а закупочные цены выросли на 30-40%, простейший подсчёт показывает, что у предприятия возникает по договорам убыток в 25-30%», – говорит Яак Ритсо, председатель правления Viimsi Keevitus (6 место в ТОПе успешных строителей инфраструктуры).