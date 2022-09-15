«Государство не компенсирует рост цен, весь убыток ляжет на плечи подрядчиков, и вопрос просто в том, кто сможет это выдержать, а кто нет», – говорит глава компании Verston Вейко Вескимяэ. Фото: Андрас Кралла

ТОП строителей инфраструктуры: белая полоса закончилась

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Компания, победившая в ТОПе строителей инфраструктуры, на высокую прибыль в текущем году уже не рассчитывает.

Первую строчку ТОПа строителей инфраструктуры заняла компания Verston, специализирующаяся на строительстве дорог и автострад. Причиной успеха глава компании Вейко Вескимяэ называет синергию, которой удалось добиться из-за покупки госкомпании Eesti Teed.

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