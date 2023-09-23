    Полина Волкова: реформисты должны отказаться от своего обещания

    Главный редактор «Деловых ведомостей» Полина ВолковаФото: Raul Mee

    Результатом переговоров по бюджетной стратегии стал дырявый план – следующий бюджет составят с дефицитом, и даже на 2025 год осталась пустая строка на 400 млн евро: запланированы расходы, но не доходы. Правительство в ближайшие месяцы хочет обсудить «всем миром», какой бы новый налог ввести, чтобы найти еще денег. Вот мое предложение – новый налог, возможно, не понадобится, если Партия реформ откажется от своего предвыборного обещания, которое считается самым дорогостоящим в истории страны. Речь идет об устранении «налогового горба».

    «Горбом» называют систему, по которой мы сейчас платим подоходный налог. Чем больше зарплата, тем больше налогооблагаемая доля дохода. Реформисты хотят вернуть прежнюю «плоскую» модель – все платят одинаковый процент и необлагаемый минимум тоже един для всех. Это, как оценивала сама партия еще до выборов, обойдется госбюджету 340-380 миллионов.
    Обещание вошло в коалиционный договор и, судя по тому, как старательно премьер-министр отбивает все вопросы, ставящие под сомнение эту строку расходов, заняло прочное место в новой бюджетной стратегии.
    Получается, что сотни миллионов, которые кабинет министров напряженно изыскивал на бюджетных переговорах в Вихула, идут не только на медицину, оборону, образование. Когда глава МВД соглашается ликвидировать спасательную команду (расход – 800 тыс. в год), а министр образования отстаивает финансирование науки на оговоренном уровне (цена вопроса - около 80 миллионов), в бюджете лежат неприкосновенные почти 400 миллионов евро под реформистское обещание.
    Тут втекает, там вытекает
    По заголовкам после бюджетных переговоров видно: деньги начали искать везде. Автомобильный налог будет больше. Штрафы вырастут. Срок выплаты пособий по безработице могут урезать. Эстония опять возьмет кредит.
    Министерства обязались за четыре года сократить 350 миллионов евро и дополнительно найти еще 100 миллионов. С банками договорились, чтобы они изъяли побольше дивидендов и заплатили побольше налогов.
    И главное – у нас будет очень много налоговых изменений. В следующем, 2024-м, году поднимутся налог с оборота и три акциза, а также уйдет пара налоговых льгот.
    А в 2025-м году вырастет подоходный налог, НСО для гостиниц, НСО для медиа. Появится автоналог и налог на сладкие напитки.
    Итого – 9 повышений и 2 новых налога за два года. Но при этом в 2025 году в бюджетной стратегии остается дыра в 400 миллионов. И на нее ищут еще один новый налог.
    Сама стратегия еще не опубликована, поэтому сложно сказать, на что же так сильно не будет хватать государству. Но как раз с того же 2025 года хотят отметить «налоговый горб», что по прогнозам минфина (сделанным, правда, еще до бюджетных переговоров) и по недавнему заверению Каллас, снизит общую долю налогов, поступающих в казну, на целый процент – с 33,4 процентов от ВВП до 32,4.
    Этому удивился даже глава соцдемов Лаури Ляэнеметс - говорит, не знал. Удивление понятно – сначала ты придумываешь всевозможные новые налоги, а потом понимаешь, что налоговая база все равно упадет.
    Бюджет – не для раздачи денег просто так
    Цель расходной части бюджета – обеспечивать людям, вне зависимости от их достатка, доступ к услугам – например, к образованию и медицине. Обеспечивать пособия для тех, кто в них нуждается. Инвестировать в развитие. Через общую казну мы делаем то, что можно делать только сообща – например, строим дороги, укрепляем оборону, обеспечиваем безопасность.
    Задача бюджета – не материализовывать из воздуха по 100 евро в месяц людям со средней зарплатой, которые об этом особо не просили и которые деньги либо потратят (привет, инфляция и опыт выхода из второй пенсионной ступени), либо положат в банк. И, напомню, люди с низкой зарплатой от реформы мало что получат.
    Будет ли население сильно разочаровано, если это обещание не реализуется или отодвинется? Не думаю. Гораздо больше фрустрирует, когда у тебя что-то отнимают (например, через новые налоги), чем когда отпадает возможность что-то получить.
    Много обещаний реформисты уже нарушили – начиная от заверений (тоже предвыборных) не повышать налоги и заканчивая реформистским принципом придерживаться строгих бюджетных правил (теперь эти правила станут еще свободнее, чем при центристах). Нереалистичные обещания вообще лучше не давать. Но пока еще не поздно от них отказаться.

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