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Антти Моппель

10 октября 2023 в 9:22









Антти Моппель: ничто не указывает на восстановление экономики в ближайшее время

Хорошо продуманная акцизная политика в топливном секторе поможет вернуть экономику к росту, считает соучредитель Olerex Антти Моппель. Фото: Raul Mee

В 2024 году самое время решить, что выгоднее для госбюджета – продолжать ежегодное повышение акцизов на дизельное топливо или же отказаться от него вовсе, пишет соучредитель Olerex Антти Моппель в ответ на опрос лидеров общественного мнения, проведенный Äripäev.

В настоящее время нет никаких признаков, указывающих на восстановление экономики Эстонии в ближайшем будущем. Однако многое указывает на усугубление спада. Хотелось бы сделать одно небольшое замечание по поводу акцизов на топливо.