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Николай Андреев

26 сентября 2023 в 8:57









Власти Нарвы отложили строительство жилья для приезжих специалистов

Дом в старинном стиле в Старом городе Нарвы, на самом деле, не старый. Он известен тем, что это единственный многоквартирный дом, построенный в городе после 91-го года. Фото: Николай Андреев

Нарвское горсобрание должно было решить, стоит ли выделять финансирование на строительство первого муниципального дома. Квартиры город собирается сдавать в аренду иногородним специалистам – инженерам завода магнитов, врачам, эстоноязычным учителям. Но решение сняли с повестки – новая правящая коалиция посчитала его слишком дорогим.

Арендный дом или комплекс домов планировалось построить к 2026 году на месте расселенного муниципального общежития на ул. Вестервалли, через дорогу от двух строящихся образовательных учреждений – муниципального эстоноязычного детского сада и Нарвской эстонской государственной гимназии.

Управа до отставки Катри Райк с поста мэра планировала предусмотреть общую ориентировочную стоимость проекта почти в 10 млн евро, из которых 6,2 млн рассчитывали запросить у государства. Но срок подачи ходатайств на госфинансирование истекает через месяц.

В минувший четверг, 21 сентября, должно было состояться голосование в горсобрании. Но вопрос в последний момент убрали из повестки.

Проект завис на старте

Общежитие уже сносят. Подходит к финалу архитектурный конкурс на эскизный проект будущего арендного дома. Срок подачи конкурсных работ завершился как раз в день, когда горсобрание собиралось выделить деньги на строительство.

Нарва обязалась заказать полноценный строительный проект архитектурному бюро, которое победит в конкурсе, напомнила «Деловым ведомостям» Катри Райк, вернувшаяся в депутатское кресло после отставки с поста мэра. В городском бюджете уже заложено 300 тыс. евро на это.

Экскаваторы сносят расселенное общежитие в Старом городе Нарвы. На его месте планируется построить дом для приезжих врачей, учителей и инженеров. Фото: Николай Андреев

Теперь, из-за переноса решения о финансировании, сроки могут быть сдвинуты. К середине следующего года будет площадка, готовая к строительству, будет строительный проект, но не будет денег, чтобы начать возведение здания, беспокоится Райк.

На конкурс поступило более 20 работ, говорит директор нарвского Департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно.

На следующей неделе, наверное, мы узнаем, какая компания победит. Кайе Энно директор нарвского Департамента архитектуры и городского планирования

Председатель горсобрания: так сколько это будет стоить?

«Проект был снят по одной простой причине: сумма, которая была указана на строительство арендного жилья, была непомерно высокая, – говорит ДВ председатель городского собрания Ирина Янович. – Без проектирования, без какого-либо подтверждения данных цифр».

Стоимость строительства квадратного метра, по проекту – 4000 евро за квадратный метр, уточнила Янович, тогда как сдавать его город планирует по 4 евро за квадратный метр. Также, добавила председатель горсобрания, продолжает действовать порядок, согласно которому приезжий специалист может попросить пособие на жилье в размере 100 евро в месяц.

Получается, мы будем сдавать по 4 евро за квадратный метр, да еще и будем дотировать съем жилья. Это вообще несерьезно. Ирина Янович председатель горсобрания Нарвы

Но 4 евро за метр – это рыночная цена аренды квартир в Нарве, без учета коммунальных платежей, парирует Райк. Цифра получена из технико-экономического обоснования, анализа рентабельности и финансового анализа создания муниципального жилья. А устанавливать цену выше рынка нет смысла. При этом, экс-мэр согласна, что 10 миллионов на жилой дом – это много, но отмечает, что это верхняя граница. В реальности стоимость, скорее всего, была бы ниже.

«В горсобрании всегда жалуются, когда что-то дорожает, выделенных денег не хватает, и решения приходится возвращать обратно», – сказала Райк. Поэтому в проект сразу заложили максимум, продолжает она, хотя депутаты, конечно, могли уменьшить сумму и надеяться, что строительство в нее уложится.

Никто не собирался строить дороже рыночной цены. Но мы должны понимать, что новое жилье в Нарве очень нужно – жилья у нас нет. У нас один дом построили в этом столетии! Катри Райк депутат, бывший мэр Нарвы

Медики, учителя, инженеры, которые рассматривают возможность работать в Нарве, хотят получить современное жилье на долгий срок, причем, скорее всего, приезжать будут с семьями, либо создавать семьи здесь. «Что для этих людей важно? Нормальное образование, медицинская помощь и жилье», – сказала Катри Райк. И если с больницей, детсадами и гимназиями вопрос налаживается, то вопрос с проживанием не решен.

Ирина Янович тоже не ставит под сомнение важность современного жилья.

«Жилье городу нужно. Съемное жилье необходимо, – сказала она. – Но чиновники, к сожалению, даже не смогли представить статистику, сколько на данный момент в наш город приехало специалистов, выделили ли кому-нибудь из них муниципальное жилье и ходатайствовал ли кто-то о муниципальном жилье».