    Отменим то, чего нет и даже пока не придумали!

    Политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.Фото: Liis Treimann

    В последний перед парламентскими рождественскими каникулами рабочий день в гости к депутатам Рийгикогу пришел Дед Мороз. Все веселились, желали друг другу всяческих радостей, не забывая, конечно, и отпускать шутки в адрес политических оппонентов. Между тем в парламенте и правительстве, как и повсеместно, царят отнюдь не радужные настроения, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

    Обструкция, хоть и чуть утихомирилась, но продолжается и наверняка не уляжется окончательно в новом году. Лидер Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме, правда, выставил условия ее смягчения, но они, разумеется, не устроят Партию реформ, да и на самом деле похожи на специально подброшенную ей кость, которую она априори не станет есть. Условием согласия поддержать правительство по одному-двум частным пунктам бюджетной повестки дня Хельме поставил отказ коалиции от нескольких других, в том числе от введения налога на транспортные средства, а также возвращение ряда отмененных налоговых льгот.

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