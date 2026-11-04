Трамп сорвал контракт Oracle в сфере ИИ на 7 миллиардов долларов

Американские фондовые рынки завершили октябрь волной агрессивных распродаж после того, как результаты Amazon, Alphabet и Intel, оказавшиеся хуже ожиданий, усилили опасения по поводу окупаемости огромных инвестиций в искусственный интеллект.
В понедельник компания Anthropic, занимающаяся разработками в сфере искусственного интеллекта, опубликовала проспект IPO. Однако инвестиционные эксперты считают, что в краткосрочной перспективе размещение может негативно повлиять на акции всего сектора.
Весь рост индекса S&P 500 в этом году обеспечили всего 32 акции. Большинство из них связаны с бумом искусственного интеллекта, а многие компании зависят от инвестиций друг друга, что дает немало поводов для беспокойства.
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