Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,34%317,43
  • OMX Riga−0,44%994,94
  • OMX Tallinn−0,05%2 239,64
  • OMX Vilnius0,33%1 491,99
  • S&P 5001,81%7 705,73
  • DOW 302,9%53 291,06
  • Nasdaq 1,98%25 873,89
  • FTSE 1001,79%10 829,21
  • Nikkei 225−1,42%62 188,63
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,79
  • OMX Baltic0,34%317,43
  • OMX Riga−0,44%994,94
  • OMX Tallinn−0,05%2 239,64
  • OMX Vilnius0,33%1 491,99
  • S&P 5001,81%7 705,73
  • DOW 302,9%53 291,06
  • Nasdaq 1,98%25 873,89
  • FTSE 1001,79%10 829,21
  • Nikkei 225−1,42%62 188,63
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,79

Трамп сорвал контракт Oracle в сфере ИИ на 7 миллиардов долларов

Американская Oracle под давлением администрации Трампа отказалась от контракта с китайской Tencent на 7 млрд долларов, обострив технологическое соперничество Вашингтона и Пекина.
Расторжение контракта показывает, как борьба США и Китая за лидерство в сфере искусственного интеллекта осложняет деятельность технологических компаний.
Добавьте Деловые ведомости в предпочитаемые источники Google
Так вы будете чаще видеть наши статьи в Google.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 31.10.26, 10:58
Биржевая бойня в США: конец октября стал испытанием для технологического сектора
Американские фондовые рынки завершили октябрь волной агрессивных распродаж после того, как результаты Amazon, Alphabet и Intel, оказавшиеся хуже ожиданий, усилили опасения по поводу окупаемости огромных инвестиций в искусственный интеллект.
Биржа
  • 30.10.26, 12:11
Слабый прогноз Intel обрушил акции компании почти на четверть
Акции Intel в пятницу рухнули примерно на 25% на предторгах в Нью-Йорке после того, как прогноз производителя чипов на четвертый квартал не оправдал ожиданий аналитиков.
Биржа
  • 27.10.26, 15:03
Инвестиционные стратеги об IPO Anthropic: в краткосрочной перспективе сектор может накрыть волна распродаж
В понедельник компания Anthropic, занимающаяся разработками в сфере искусственного интеллекта, опубликовала проспект IPO. Однако инвестиционные эксперты считают, что в краткосрочной перспективе размещение может негативно повлиять на акции всего сектора.
Биржа
  • 14.10.26, 09:35
Большой риск на фондовом рынке США: рост Уолл-стрит обеспечивают всего 32 акции
Весь рост индекса S&P 500 в этом году обеспечили всего 32 акции. Большинство из них связаны с бумом искусственного интеллекта, а многие компании зависят от инвестиций друг друга, что дает немало поводов для беспокойства.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.26, 09:01
В Ида-Вирумаа социальным работникам и специалистам сферы здравоохранения предлагают бесплатно пройти супервизию
В своей повседневной работе социальные работники и специалисты сферы здравоохранения сталкиваются с непростыми человеческими судьбами, необходимостью брать на себя ответственность и ситуациями, где не всегда можно найти простое решение. Однако, занимаясь проблемами других людей, специалисты зачастую отодвигают собственные потребности на второй план. В Ида-Вирумаа создана бесплатная услуга, которая помогает специалистам осмыслить сложные рабочие ситуации, найти новые решения и предотвратить профессиональное выгорание.

Самые читаемые

1
Новости
  • 02.11.26, 17:40
Завод в Таллинне за 50 млн закрывает годовую потребность Эстонии за 4 часа. «Ничего настолько крупного я раньше не строил»
2
Новости
  • 02.11.26, 12:20
Минфин вернулся к идее засекретить бенефициаров
3
Новости
  • 02.11.26, 15:42
Компании Confido удалось несколько сократить колоссальный убыток
4
Эпицентр
  • 03.11.26, 08:15
Успеть любой ценой: эстонцы скупают жилье в Португалии
Эксперимент Äripäev: журналисты отправились в Португалию покупать квартиру
5
Новости
  • 02.11.26, 14:13
Кибератака разогрела холодильники эстонского магазина до 50 градусов
Жертвой атаки стал магазин Selver
6
Новости
  • 03.11.26, 14:29
Шведский гигант скупает компании в Эстонии: на этот раз сделку заключили бывшие владельцы Südamekodud

Последние новости

Новости
  • 04.11.26, 18:27
Взлом холодильных систем заставляет европейские супермаркеты ускорить модернизацию
Новости
  • 04.11.26, 17:45
Транспортная компания с 34-летней историей подала заявление о банкротстве. «Силы иссякли»
Биржа
  • 04.11.26, 17:14
Трамп сорвал контракт Oracle в сфере ИИ на 7 миллиардов долларов
Новости
  • 04.11.26, 16:48
Бассейн в Тапа оказался в центре конфликта: чиновники требуют остановить проект, волость отказывается
Подсказка
  • 04.11.26, 15:48
Вместо зарплаты – счета и дивиденды: три случая, когда OÜ не спасет
Новости
  • 04.11.26, 15:12
Ханно Певкур уходит из политики. «Чувствую, что пришло время двигаться дальше»
Новости
  • 04.11.26, 13:52
«Хромая утка опаснее за рубежом»: что итоги выборов в США значат для Европы и Эстонии
Новости
  • 04.11.26, 13:37
Инфляция в еврозоне достигла максимума за три года

Сейчас в фокусе

Именно за такие виды и разворачивается борьба на рынке недвижимости Лиссабона. С крошечного балкона квартиры на верхнем этаже одного из домов португальской столицы открывается вид на Тежу – самую длинную реку Пиренейского полуострова, на берегу которой расположен Лиссабон.
Эпицентр
  • 03.11.26, 08:15
Успеть любой ценой: эстонцы скупают жилье в Португалии
Эксперимент Äripäev: журналисты отправились в Португалию покупать квартиру
Более строгие правила в фармацевтической промышленности означают, что порядка 450 европейских заводов больше не соответствуют требованиям. Таллиннский завод, построенный под руководством Вейко Салусте, является одним из более новых и входит в десятку крупнейших в Европе.
Новости
  • 02.11.26, 17:40
Завод в Таллинне за 50 млн закрывает годовую потребность Эстонии за 4 часа. «Ничего настолько крупного я раньше не строил»
Как отмечает руководитель Arutech Parimad Aknad Арег Арутюнян, покупатели стали требовательнее к выбору окон. Фото: частный архив
Новости
  • 03.11.26, 06:00
Пластик не сдает позиций, но правила игры меняются: что происходит на эстонском оконном рынке
«Работники оказались в уязвимом положении», – признали в Инспекции труда.
Новости
  • 03.11.26, 16:16
Оставшиеся без зарплаты работники подали 86 заявлений против работодателя. «Никто уже ни на что не надеется»
Член совета Teresa OÜ, занимающейся продажей средств для передвижения и ухода, Мартин Кукк признал, что масштабировать бизнес-модель за пределами Эстонии не удалось, поэтому бизнес продали стратегическому инвестору.
Новости
  • 03.11.26, 14:29
Шведский гигант скупает компании в Эстонии: на этот раз сделку заключили бывшие владельцы Südamekodud
Сооснователь Veriff Янер Горохов (справа) и бывший разработчик Wise Вахур Хансен основали стартап Roleo.
Новости
  • 03.11.26, 12:23
Стартап, основанный выходцами из Veriff и Wise, привлек 2,9 млн евро. «Мы доказали, что проблема существует»
Медицинский центр Confido в Таллинне.
Новости
  • 02.11.26, 15:42
Компании Confido удалось несколько сократить колоссальный убыток
При длительной езде по теплому и сухому асфальту шипы зимних шин быстрее изнашиваются, поэтому важно правильно выбрать время для их замены. Заранее согласованный визит в сервис позволит выбрать подходящее время и при необходимости организовать заказ новых шин. Если при проверке имеющегося комплекта обнаружится проблема, будет время ее решить.
  • KM
Content Marketing
  • 28.10.26, 12:08
Начинается сезон зимних шин: как подготовиться до первого гололеда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026