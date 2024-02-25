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Эльконд Либман

26 февраля 2024 в 4:00









За каким из двух зайцев погонится Кая Каллас?

Эльконд Либман. Фото: Liis Treimann

Для Каи Каллас настает час выбора и момент истины – погнаться за высокой должностью в Брюсселе или за первым, по существу, местом в Таллинне, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Драматическое падение популярности премьер-министра Каи Каллас в родных пределах пока что не сказывается на ее славе вне этих пределов, и в ближайшее время ей предстоит выбрать – выстраивать ли престижную и сулящую всемирную известность брюссельскую карьеру или стремиться к восстановлению своих позиций внутри отечества.

Если еще сравнительно недавно Кая Каллас заявляла, что намерена возглавлять правительство до конца отмеренного ему законом срока, который истечет только в 2027 году, а Партия реформ практически единогласно и безальтернативно переизбрала ее поздней осенью на пост партийного лидера, то в своем тартуском выступлении накануне Дня независимости, 23 февраля, она была уже менее уверена, заметив, что не знает, сколько ей еще отпущено возглавлять партию и правительство.

Несмотря на то, что противоречия и конфликты зреют постепенно и долгое время пребывают под спудом, ситуация нынче меняется очень быстро. И положение внутри партии сейчас несколько иное, чем еще недавно, о чем свидетельствует, в частности, громко вырвавшаяся наружу давняя взаимная неприязнь нынешнего премьера Каллас и бывшего главы правительства Андруса Ансипа.

Вряд ли всем реформистам по душе то положение, в каком оказалась их партия после многих лет безусловного первенства в многопартийной труппе эстонской политической сцены, которое сохранялось даже тогда, когда Партия реформ оказывалась в непривычной для себя роли оппозиции. И едва ли партийной элите, составляющей сегодня ближайшее политическое окружение премьер-министра, интересно взваливать на себя ответственность за очевидные провалы в экономической и социальной политике. Проще и, возможно, выгоднее пожертвовать «королевой» и спасти партию.

Впрочем, для этого придется публично признать ошибки, что реформистам вообще дается с большим трудом. Выступление Каллас в Тарту оказалось почти целиком выстроено на самооправданиях, причем под этим «само» следует иметь в виду не только лично ее, но и правительство и правящую коалицию в целом. Премьер-министр, правда, не удержалась от прямого выражения обиды на президента Алара Кариса, на что на следующий вечер ей прилетела от главы государства «ответка»: Карис в своей речи в театре «Эстония» вежливо и без перехода на личности, но вполне себе недвусмысленно дал понять, что недоволен экономической политикой правительства.

С коалицией, надо заметить, дело давно уже обстоит не самым лучшим образом. Но союзники, включая и социал-демократов, которые смелеют по мере роста их популярности у избирателей, пока соблюдают, если не стратегическую, то тактическую, верность. А поэтому, конечно, предпочтительнее не отправлять Каллас в отставку с ее постов каким-то способом, любой из которых может привести к нежелательным тектоническим последствиям, а дать ей возможность уйти самой и с полным сохранением лица и достоинства.

И такая возможность стала просматриваться. Каю Каллас, которая сделала себе имя в стране и за рубежом на поприще благородной (без иронии) борьбы с российской агрессией, давно уже начали примерять к различным международным должностям, например, на место покидающего пост генсека НАТО Йенса Столтенберга. Но несерьезность этого плана была осознана достаточно скоро. Заговорили о возможном ее участии в выборах в Европарламент, и именно в этой связи она заявила о своем намерении оставаться главой правительства Эстонии еще, по меньшей мере, в течение трех лет.

Однако между натовским и европарламентским планами случилась утрата премьер-министром доверия в стране из-за истории с российскими экономическими интересами ее супруга, и ее перемещение в Брюссель превратилось из вопроса высокого престижа в вопрос престижной ссылки. В Европе семейное faux pas Каллас, конечно, заметили и отметили, но не стали не только раздувать, но и придавать ему чрезмерное значение. В результате свое главное реноме там – «принцессы» антироссийского фронта она сохранила. А вместе с ним и свой престиж.

И вот теперь для Каи Каллас настает час выбора и момент истины – за каким из двух зайцев погнаться, за высокой должностью в Брюсселе или за первым, по существу (хоть и не по формальной табели о рангах), местом в Таллинне? Речь идет уже не о простом депутатстве в Европарламенте, а о высокой должности в Еврокомиссии, то есть в правительстве Европы.

Каллас прочат два места, вернее, одно из двух. Одно из них пока не существует, но его предложено создать в связи с возросшей военной, или лучше будет сказать – экзистенциональной, угрозой Европе. Должность еврокомиссара по вопросам обороны планируется создать чуть ли не «под Каллас», однако это информация, почерпнутая из СМИ, пусть из из хорошо информированного издания Politico. Другой пост чрезвычайно высокий и ответственный – должность Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, иными словами – министра иностранных дел ЕС. Сейчас его занимает Жозеп Боррель.

Должность комиссара по вопросам обороны, сфера ответственности которого должна будет охватывать военную промышленность и военный бюджет ЕС, как нельзя лучше соответствует как риторике, так и образу действий Каллас на посту главы правительства Эстонии в условиях российской агрессии против Украины. Должность Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности предполагает, пожалуй, несколько большую толерантность и меньшую непримиримость по отношению ко всем живущим или жившим по ту сторону «границы добра и зла» без разбору.

Кая Каллас - все же сторонница принципа «нечего им по луврам шляться», особенно, когда ей приходится очищаться от последствий скандала с российскими перевозками ее супруга. Скажем, вряд ли она доброжелательно откликнулась бы на призыв Юлии Навальной оказывать всяческую помощь и поддержку русской оппозиции в эмиграции, во всяком случае не препятствовать доступу этих людей к элементарным возможностям жизни и деятельности.

Однако с брюссельским продолжением политической карьеры Каллас все очень не просто. Прежде всего ей предстоит решить, участвовать ли в съезде альянса либеральных партий в Европарламенте ALDE 21-22 марта, который, возможно, выдвинет ее ведущим кандидатом, что теоретически откроет ей путь к высокой должности в ЕС.

Шанс занять место Борреля у Каллас будет потому, что главной силой Европарламента останется Европейская народная партия, представитель которой займет пост президента Еврокомиссии (скорее всего президентом останется Урсула фон дер Ляйен). Либеральный альянс, входящий вместе с ЕНП и социалистами в коалицию, наверняка получит какую-то из следующих за президентской должностей, но не обязательно, хотя и очень возможно, внешнеполитическую (Жозеп Боррель – социалист).

Далее Кая Каллас может участвовать в выборах в Европарламент, а может и не участвовать, но обязательно должна пройти через специальные брюссельские дебаты. Участвуя в выборах, она может и выиграть, а может и не выиграть. То, что в нынешних условиях должности комиссаров по инстранным делам и по обороне должны занять представители стран Восточной Европы, граничащих с Россией, сегодня мало кем оспаривается, но и не является аксиомой. Да и в Восточной Европе у Каллас есть сильные конкуренты – министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис и бывший премьер-министр, а ныне министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. Однако все они представляют партии, входящие в Европарламенте в Европейскую народную партию, а должность, скорее всего, будет отдана не ЕНП.

Итак, на пути Каллас очень много всяческих «если» и «возможно». И самое главное. Согласившись на все эти «если» и «возможно», приняв статус ведущего кандидата либерального альянса, она по всем прикидкам наверняка должна будет покинуть премьерское кресло, что грозит ей перспективой остаться ни с чем. Вот такой нелегкий выбор между двумя (или даже тремя?) зайцами предстоит сделать Кае Каллас.