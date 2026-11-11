Назад Эстонский бренд одежды GUILD уходит с улицы Лай: оборот за год упал на треть Эстонский бренд одежды GUILD закрывает свой флагманский магазин в Старом городе. «После долгих лет по адресу Лай, 36 мы закроем двери этого магазина», — на пост бренда в соцсетях обратил внимание Delfi.

Бренд основали в 2012 году Стен Карик и Йоан Хинт. Он начинался с небольшой мастерской во дворе на улице Тоом-Рюйтли на Тоомпеа, потом в Копли открылся собственный швейный цех Guildhaus. Цех позже закрыли, а ателье перенесли в Старый город. Недавно GUILD объявил, что перестает шить джинсы.

В прощальном посте основатели признали, что бизнес давно в трудном положении. «За всей этой красотой, творчеством и мечтами стояли очень, очень тяжелые времена. И в творческом, и в личном, и в финансовом плане», – говорится в нем. По словам владельцев, после пандемии и начала войны в Украине туризм и значительная часть прежней клиентуры исчезли «практически за одну ночь», а обязательства остались.

Это видно и по отчетности. Оборот компании GUILD ATELIER OÜ сократился с 78 684 евро в 2024 году до 51 207 евро в 2025-м, то есть примерно на 35%. В 2024 году фирма получила убыток в 121 740 евро, в 2025-м вышла в небольшую прибыль в 9004 евро. Прочие операционные доходы при этом составили 100 465 евро, почти вдвое больше оборота. Число сотрудников сократилось с двух до одного. Компания принадлежит Стену Карику (48%), Йоан Хинт (32%) и DS MAGIQ OÜ (20,01%).