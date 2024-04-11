    Мартин Вахтер: слухи о массовой покупке недвижимости в Испании – миф

    Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara.Фото: Andras Kralla/Äripäev

    Широко обсуждаемый в СМИ тезис, будто местные инвесторы в недвижимость произвели замену эстонских активов в своем портфеле на активы в Испании и других странах Южной Европы, является мифом. На самом деле, на этот шаг пошли лишь немногие, утверждает Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara.

    В последние месяцы меня много раз спрашивали, привело ли охлаждение местного рынка или продолжающаяся агрессия России к повышению интереса жителей Эстонии к испанской недвижимости. За последние несколько лет интерес усилился, это правда, но мало кто доходит до заключения сделки. Находясь в Эстонии, найти объявления о недвижимости в других странах несложно, но все дальнейшие действия намного сложнее.
    На первый взгляд, глядя на цифры, может показаться, что все просто, мол, куплю в кредит в Испании недвижимость за 200 000 евро, то есть по цене старой трехкомнатной квартиры в Таллинне, буду там отдыхать несколько недель в году, а в остальное время объект будет приносить доход от аренды, и этот доход будет покрывать платежи по кредиту – разве может что-то пойти не так?
    Недорогая квартира в Испании тоже продается по доступной цене по какой-то причине – это может быть плохой район или здание находится не в лучшем состоянии. Так все-таки не бывает, нельзя купить роскошную квартиру в теплой стране с прекрасным видом на море по цене мустамяэской квартиры.
    Люди, привыкшие к относительно простому и быстрому ведению дел в Эстонии, могут уже в самом начале столкнуться с бюрократическими препонами, характерными для Южной Европы. Первая трудность – это выбор, поскольку объекты приходится осматривать собственными глазами, а это уже означает немалые затраты времени и денег, к тому же, в понравившийся регион придется совершить несколько поездок. Если процесс выбора частично можно увязать с планами на отпуск, то, конечно, поначалу и эта часть кажется приятной.
    Найти надежного арендатора за тысячи километров тоже не всегда оказывается простым делом. Кроме того, инвестору также необходимо учитывать расходы, связанные с коммунальными платежами, налогами на недвижимость и постоянной естественной амортизацией квартиры. Что будет, если у арендатора сломается кран? Вы сами полетаете в Испанию его менять? Есть поставщики услуг, которые управляют и арендаторами, и квартирой, но это сразу снижает окупаемость инвестиций.
    Однако, это правда, что более состоятельные жители Эстонии уже лет двадцать-тридцать покупают недвижимость в Южной Европе, и в популярных регионах их сообщество растет. Однако в основном это люди, для которых эти инвестиции составляют лишь очень небольшую часть их активов, или они действительно намерены проводить значительную часть времени где-то в теплом климате. Количество эстонских инвесторов в арендную недвижимость в Испании по-прежнему не растет быстрыми темпами.

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