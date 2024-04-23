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Олеся Лагашина

23 апреля 2024 в 11:37









Это жизнь, это карма. Хоть и не Нарва

Олеся Лагашина. Фото: Andras Kralla

Снегопад, щедро укрывший эстонскую столицу в конце апреля, многих горожан, следивших за политическими перипетиями последних недель, заставил поверить в то, что карма все-таки существует.

Достоверно неизвестно, хотел ли Михаил Кылварт получить себе голову Пяртеля-Пеэтера Пере или нет, но апрельская погода обрушилась на того, как снег на голову.

Городской транспорт не ходит по графику, на горках стоят застрявшие автобусы, мимо которых по встречной пытаются проехать отчаянно опаздывающие водители легковушек, исчезнувшие тротуары и квартальные улицы, нечищеные магистрали, парочка аварий то тут, то там – привычная зимняя картина, за которую городским центристам доставалось регулярно. И от которой новая власть решительно обещала таллиннцев избавить.

А потом посоветовала запастись терпением, пообещав, что с подобными ситуациями горожанам придется столкнуться еще не раз. «Явно можно сделать и лучше, и мы собираемся сделать лучше», – сказал отвечающий за коммунальное хозяйство вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере, по словам которого, пока снег «убирают по-старому, как это было прошлой зимой». Точно, видимо, в этом опять виноваты центристы. А если это совершенно случайно повторится следующей зимой, наверное, будет виновато советское наследие. Или орден меченосцев.

Не далее как в пятницу благодарная общественность узнала о том, что вице-мэр Пере уволил заместителя главы городского Департамента коммунального хозяйства Тармо Сульга. «Мы не можем быть удовлетворены его работой на руководящей позиции. Это, конечно, не какая-то политическая охота на ведьм. От руководителя следует ожидать повышения уровня, изменения качества, обновлений, а не просто администрирования. И нельзя было быть удовлетворенным этим аспектом его работы. Там не появилось того нового качества, которого ожидают горожане. Например, уборка снега – одна из таких вещей», – прокомментировал Пере на прошлой неделе.

Возмездие не читающего прогнозов погоды вице-мэра в его новом качестве настигло незамедлительно. «Никогда не может быть так, что, когда начинается снегопад, на следующий день все расчищено», – прокомментировал Пере сложившуюся в городе ситуацию. «Чистое счастье, – подумали горожане, – нам давно был нужен такой инициативный и энергичный вице-мэр!» А прежним мы заплатим компенсацию , чтоб не горевали, у нас там как раз завалялись лишние 200 000 евро. Мы их случайно в сугробе нашли, пока дорогу раскапывали.

Особенно перспективным представляется обещанное Пере объединение отделов проектирования, строительства и обслуживания в Департаменте окружающей среды и коммунального хозяйства под руководством одного чиновника. Очевидно же, что процессы от этого только ускорятся, опять же из снега тоже можно строить. И даже без детальной планировки.

Окажутся ли замки новой таллиннской коалиции снежными или воздушными, или каким-то чудом город перестанет намертво засыпать зимой и заливать летом, нам еще только предстоит узнать. В конце концов, в коалиционном договоре есть и другие интересные пункты, и, судя по климатическим условиям, следующим тестом для городских властей будет скоростная весенняя уборка пыли и строительство ливневок.

Если, конечно, коалиции вообще дадут возможность себя проявить: голосов в горсобрании примерно поровну, а карма – дело такое…