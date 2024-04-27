Большой обзор рынка недвижимости: количество сделок падает, цены стабильны

«Около трети транзакционной активности сейчас исчезло с рынка, что является прямым следствием высоких ставок Euribor и общего экономического пессимизма», – пишет аналитик Restate Юлия Линде. Фото иллюстративное.Фото: Raul Mee

Общий уровень цен на квартиры остается стабильным, несмотря на снижение спроса, пишет аналитик компании по недвижимости Restate Юлия Линде.

В первом квартале в Харьюмаа было совершено сделок купли-продажи недвижимости на общую сумму 656 мл евро, что превышает результат аналогичного периода прошлого года на 89 миллионов евро, или 15,7%. В то же время по сравнению с четвертым кварталом прошлого года общая стоимость сделок снизилась на 6,8%.

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