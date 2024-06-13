    Rail Baltic Estonia: мы движемся в темпе, чтобы к 2030 году железная дорога была готова

    Председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс на открытии экодука Саустинымме в волости Саку.Фото: Liis Treimann

    Rail Baltic Estonia отвечает за строительство железнодорожного соединения, и сегодня мы удерживаемся в таком темпе строительства, чтобы к 2030 году оно было завершено. Все необходимые подготовительные работы, от тендеров до приобретения земель, ведутся, пишет Rail Baltic Estonia в ответ на обзор Госконтролей стран Балтии.

    На сегодняшний день 22 км основной линии покрыты строительными контрактами, частично строительство уже идет, на 52 км строительные тендеры находятся в заключительной стадии, и скоро будут объявлены дополнительные тендеры примерно на 30 км. К концу 2024 года почти половина трассы в Эстонии будет покрыта строительными контрактами, и строительство начнется на 72 км.

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