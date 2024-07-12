    Делов-то: соцдемы потрошат ряды центристов, Telegram на распутье, почем гособлигации для народа

    Фото: Лийз Трейманн, Алена Ценно

    В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают переход Юлианны Юрченко из Центристской партии к социал-демократам, задержание и обвинения в адрес основателя Telegram Павла Дурова, а также эмиссию гособлигаций Эстонии.

    Переход Юлианны Юрченко из Центристской партии в ряды социал-демократов не обошелся без скандала. Ей припомнили, что еще полтора месяца назад она говорила, что школьная реформа может закончиться катастрофой, она ужасна, ее нужно точно отменить. Теперь же в рядах новой партии ей придется в том числе работать над тем, чтобы реформа увенчалась успехом.
    Пополнение рядов соцдемов бывшими центристами также вызывает вопрос, а не получим ли мы в результате этих пертурбаций в лице социал-демократов Центристскую партию 2.0?
    Глава интернет платформы Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту в субботу 24 августа. Ему предъявлены обвинения по 12 преступлениям. Сейчас Дуров освобожден под залог и подписку о невыезде из страны.
    Чем Telegram отличается от других крупных социальных сетей, являются ли обвинения в адрес Дурова обоснованными или речь идет о попытках придушить свободу слова?
    Эстонское государство впервые выпускает государственные облигации, которые смогут приобретать в том числе и жители страны. Стоит ли в кризис обращаться к населению за деньгами, и кто целевая аудитория этих бумаг?
    Эти и другие темы обсуждаем в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».

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В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают переход Юлианны Юрченко из Центристской партии к социал-демократам, задержание и обвинения в адрес основателя Telegram Павла Дурова, а также эмиссию гособлигаций Эстонии.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают переход Юлианны Юрченко из Центристской партии к социал-демократам, задержание и обвинения в адрес основателя Telegram Павла Дурова, а также эмиссию гособлигаций Эстонии.
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