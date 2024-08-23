Делов-то: Мадисон - ценный актив или источник конфликта? Кризис идентичности Эстонии, успехи Украины в Курской области

Фото: Елена Ценно

В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают переход Яака Мадисона в Центристскую партию, разбирают экономическую составляющую речи президента по случаю Дня восстановления независимости и (с большим трудом) пытаются понять, как же Эстония может выйти из экономического кризиса.

Яак Мадисон перешел к центристам. Это ценный актив для партии или потенциальный источник конфликта? Почему его приход можно назвать «ходом конем»? С какими фигурами на шахматной доске он будет взаимодействовать? Юг Эстонии любит Мадисона, а центристы работают с электоратом севера - идеальная спайка? Или конфликт интересов?

Президент Эстонии выступил с речью, где подробно говорил об экономических проблемах Эстонии. Что это: популизм или глас вопиющего в пустыне? Как нашей стране выйти из экономического кризиса?

А может быть, Эстонии помогут шведы? Центробанк этой страны активно снижает ключевую ставку. Оживит ли это эстонский экспорт, зависящий по большей части от двух стран? Есть ли свет в конце тоннеля или мы выдаем желаемое за действительное?

ВСУ зашли в Курскую область и провели одну из самых успешных военных операций в истории войны (так кажется на данный момент). Для чего была проведена эта атака? Почему Россия не отвечает? И почему поведение западных союзников оставляет желать лучшего?

Об этом и другом в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».