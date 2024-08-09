Делов-то: авансовый налог – жестокая реальность или приглашение к дискуссии?

В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают идею минфина ввести авансовый налог на прибыль предприятий, можно ли назвать новый закон о климате беззубым, а также насколько глобальные экономические ветра угрожают маленькой местной экономике.

• Правительство предложило ввести авансовые платежи для юрлиц, так как их прибыль за 2026 год будет известна только к июлю 2027 года, тогда как поступления от нового налога запланированы в год его введения. Что это, бардак или приглашение к дискуссии, а может в нынешней ситуации просто уже не осталось альтернатив?

• Министр экономики Эркки Кельдо отметил, что Эстонии нужно решить, в каком направлении Эстонии разумнее двигать – в сторону Скандинавских стран с высокими налогами и хорошей социальной защитой, или предпочесть обратный подход, распространенный в ряде страна «старой Европы». Что выбрали бы журналисты ДВ?

• На этой неделе был направлен на согласование закон о климатически устойчивой экономике, который вызвал на удивление мало критики. Одна из причин – закон менее амбициозный, чем ожидалось. Это своего рода капитуляция или изначально действительно были поставлены нереальные цели, а сейчас просто взялись за ум?

• Обвал рынка в начале недели посылает негативные сигналы, которые могут добраться и до нашей экономики. Готовы ли мы к тому, что дна эстонская экономика еще не достигла, и есть ли в Эстонии те, кто мог бы спасти страну в этой ситуации?