Назад 13.09.24, 07:00 Политсезон начинается со свар: уход Калласов, острослов Лиги и китайский вояж Правительство Михала, похоже, уверено в себе и правильности своей деятельности, а «лучший в мире министр финансов» Юрген Лиги привычно и, как водится, откровенно делится с народом своими нетривиальными мыслями, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Политический обозреватель ДВ Эльконд Либман. Foto: Liis Treimann

Осенне-зимний политический сезон начинается со свар, взаимных упреков политиков, странных заявлений и форменных скандалов. Начало работы Рийгикогу после летних каникул совпало с прощальными заявлениями отца и дочери Каллас. Патриарх эстонской политики Сийм Каллас, успевший побывать премьер-министром, министром финансов, министром иностранных дел, главой Банка Эстонии, чье факсимиле красовалось на эстонских кронах, основателем Партии реформ, вдохновителем и проводником действующей в стране налоговой системы, решил покинуть парламент, депутатом которого он был избран в 2023 году, и уйти с политического поприща.

О том, останется ли он почетным председателем Партии реформ, не объявлялось, но можно предположить, что от этой не слишком обременительной должности он не откажется, даже если сегодняшний партийный modus operandi ему не совсем по душе.

О том, что такая политика не совсем по душе его дочери, бывшему председателю Партии реформ и бывшему премьер-министру Кае Каллас, покинувшей этот пост ради должности Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, она сама поведала в своем выступлении на съезде партии.

Сказав, что говорит такое «в первый и последний раз», Кая Каллас обрушила на Кристена Михала и его правительство ведро упреков за отказ немедленно избавиться от пресловутого «налогового горба» и намерение ввести налог на прибыль предприятия. И то, и другое – это в сущности отказ от «папиного наследства».

Преодоление нынешнего кризиса мало связано с верностью прежним налоговым принципам.

«Налоговый горб», против которого реформисты повели борьбу с самого своего прихода к власти, являет собой вариант реализации, пусть и «под прикрытием», ненавистного им ступенчатого подоходного налога. А отмена налога на нераспределенную прибыль была в свое время любимым детищем Сийма Калласа. И, надо сказать, удачным детищем. Но – в свое время. Когда до того, что можно назвать «зрелой экономикой», было еще очень далеко. И представление о том, что налоговая система должна быть простой и понятной, а потому привлекательной для инвесторов, было правильным и совершенно логичным. Но сегодня, два с лишним десятилетия спустя, та же логика не только не работает, но и выглядит как-то обидно, поскольку следовать ей – это все равно, что придерживаться принципа «с паршивой овцы хоть шерсти клок». А преодоление нынешнего кризиса мало связано с верностью прежним налоговым принципам.

Но образ мысли и действий Каи Каллас вполне понятен: отход от либеральных заветов Сийма Калласа начался при его преемнике Андрусе Ансипе, пожелавшем щипать сочную траву на электоральных полях консерваторов и даже популистов. Михал, о чем уже не раз писалось, рос на грядках Ансипа, с которым младшая Каллас в настоящее время пребывает в остром конфликте. Это вовсе не значит, что сама она ни на йоту не поддавалась тем самым новым политическим веяниям – еще как поддавалась (этим грешил и сам отец-основатель). Но она все-таки воспринималась как продолжатель отцовских либеральных традиций. И уж, конечно, сама себя так воспринимала. Перестав возглавлять партию и правительство, она к этому вернулась, дав обещание, что публично делает это в последний раз. Собственно, ее будущая новая должность никакого такого рода вмешательства и не допускает. А через пять лет видно будет.

Во всем виновато нытье

Между тем, правительство Михала, похоже, уверено в себе и правильности своей деятельности, а «лучший в мире министр финансов» Юрген Лиги привычно и, как водится, откровенно делится с народом своими нетривиальными мыслями. Оказывается, например, что в росте цен виноваты… наше нытье и жалобы на их рост. Они, мол, воздействуют на ожидания, а что ожидается, то и сбывается. Особенно, если этому способствуют «какие-то угрюмые старики», критикующие правительство. Что тут скажешь? Ну, да, позор жалобщикам и «угрюмым старикам» (кстати, очень прозрачный намек!) и браво Юргену Лиги! Больше ничего.

Едва успели начаться пленарные заседания Рийгикогу, как центристская фракция внесла на обсуждение, по меньшей мере, два законопроекта: один, объявляющий пасхальный понедельник государственным праздником, второй – снижающий НСО на продукты питания до 5%. Первый, по предложению профильной комиссии, уже исключен из повестки дня, второй, видимо, ожидает такая же или похожая участь.

«Пасхальный законопроект» стал для центристов уже традиционным, они его упорно вносят, а парламентское большинство с не меньшим упорством отвергает. Центристы указывают на то, что в подавляющем большинстве стран Европы, в том числе во всех соседних с нами странах, пасхальный понедельник является государственным праздником и выходным днем. Оно, в общем-то, и логично – там предпочитают отмечать не страдания и смерть Иисуса, как у нас, а его воскресение. Но причина упорства наших депутатов, в первую очередь реформистов, судя по всему, в том, что сама Пасха приходится в любом случае на воскресенье, а дарить «лишний» выходной народу они ни за что не хотят.

Однако на ценность центристской инициативы большую тень бросает то обстоятельство, что они каждый раз выступали с ней, будучи в оппозиции и ни разу – возглавляя правящую коалицию и имея заметное большинство в Рийгикогу. Как, впрочем, и в других случаях: скажем, как только они оказывались у власти, центристы каждый раз, еще в сависааровскую эпоху, как-то невзначай напрочь забывали о своей главной идее ступенчатого подоходного налога. Поэтому и их другие теперешние инициативы – о снижении НСО на продукты питания и о налоге на сверхприбыли банков – волей-неволей выглядят как стремление нарастить популярность у потенциальных избирателей. Тем более, что при нынешнем составе парламента шансы на реальный успех более чем сомнительны.

Китайская горячая картошка

Неожиданно «горячей картофелиной» стала для политиков, в том числе и депутатов от правящих партий, поездка парламентской делегации в Китай. Громче всех высказалась по этому поводу лидер не представленной в Рийгикогу партии «Правые» Лавли Перлинг, обрушившая на провинившихся депутатов филиппику в отчетливо прокурорской, что совсем не странно для бывшего госпрокурора, манере. Главу делегации, заместителя председателя парламентской группы по связям с Китаем, реформиста Тоомаса Кивимяги следует, по ее словам, отозвать с занимаемого им поста вице-спикера Рийгикогу, как недостойного этого высокого звания.

Премьер-министр и свежеиспеченный лидер Партии реформ Кристен Михал был несколько аккуратнее в своей оценке, но тоже посчитал, что поездка депутатов нанесла нашему парламенту репутационный ущерб. За всем этим шумным переполохом не вполне ясно, в чем же главная проблема – в том, что побывали в стане врага, «пророссийского», по всеобщему мнению, или «коммунистического» в интерпретации г-жи Перлинг; в том, что Тоомас Кивимяги взял с собой жену; в том, что расходы по приему на месте взяла на себя принимающая сторона или в чем-то еще.

При этом все вышеперечисленное за исключением «чего-то еще» является обычной практикой. А «что-то еще», осмелюсь предположить, – это охватившая почти весь наш политический класс и выливающаяся за его пределы истерика, достойная сожаления. Что, вне всякого сомнения, не исключает и непреодолимого стремления «вставить пистон» сопернику (а политики все друг другу соперники).

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