Назад 11.09.24, 17:04 Завтра правительство планирует утвердить бюджет. У налога для предприятий – два варианта В четверг правительство планирует достичь соглашения в обсуждениях по бюджету. По словам главы социал-демократов Лаури Ляэнеметса, правительство рассматривает два варианта налога для предприятий – налог на прибыль и налог на имущество.

Правительство до сих пор не пришло к соглашению. Foto: Andras Kralla

Хотя в коалиционном соглашении правительство прописало, что одной из частей налога на безопасность станет 2% налог на прибыль предприятий, во время обсуждений госбюджета также появились предложения обложить налогом фонд заработной платы или вместо этого ввести трехлетнюю государственную пошлину, которая будет рассчитываться исходя из объема баланса (сумма оборотных и основных средств на момент составления баланса).

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