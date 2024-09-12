Деловые ведомости
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  • 12.09.24, 13:26

Ляэнеметс: соцдемы поддержат налог на активы предприятий, если повысится «минималка»

Социал-демократическая партия готова поддержать введение налога на активы предприятий, но хотела бы увязать его с 12-процентным повышением минимальной заработной платы, сообщил лидер Социал-демократической партии и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, передает rus.err.ee.
Лидер Социал-демократической партии и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
  • Лидер Социал-демократической партии и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Foto: Andras Kralla
Выступая в передаче Terevisioon на канале ETV, Ляэнеметс сказал, что большая часть государственного бюджета может быть согласована на заседании правительства 12 сентября, но одним из главных вопросов остается суть нового налога на безопасность.
«Социал-демократы до сих пор поддерживали вариант налога на безопасность, который касается налога на прибыль в налогообложении предприятий. Это была позиция нашего правления. Предприниматели сами предложили налог на активы. Они называют это пошлиной. Мы в партии обсудили, что если нам удастся договориться с Центральным союзом работодателей о том, что в следующем году минимальная зарплата вырастет на столько, на сколько было согласовано с профсоюзами, то есть примерно на 12%, то я не исключаю, что социал-демократы поддержат это предложение предпринимателей, – сказал Ляэнеметс. – Сегодня (12 сентября – прим. ред.) мы сможем это обсудить. Если социал-демократы немного изменят свою позицию, а предприниматели поддержат повышение минимальной зарплаты, то мы сможем принять такое решение».
По оценке Ляэнеметса, налог на активы предприятий не будет чем-то совершенно новым, и он уже применяется в некоторых европейских странах, однако назвать эти страны он не смог.
«Там, безусловно, есть проблемы, связанные с тем, что определенные сектора будут затронуты в большей степени, например, банки и предприятия, занимающиеся недвижимостью, у которых много активов. В то же время, в случае с банками мы знаем, что их прибыли исключительные», – добавил он.
Хотя в коалиционном соглашении правительство прописало, что одной из частей налога на безопасность станет 2% налог на прибыль предприятий, во время обсуждений госбюджета также появились предложения обложить налогом фонд заработной платы или вместо этого ввести трехлетнюю государственную пошлину, которая будет рассчитываться исходя из объема баланса (сумма оборотных и основных средств на момент составления баланса), писали ранее «Деловые ведомости».
Глава Центрального союза работодателей Арто Аас и генеральный директор Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс полагают, что введение классического налога на прибыль снизит мотивацию предпринимателей показывать прибыль в полном объеме, что приведет к недополучению государством ожидаемых налоговых доходов. Кроме того, по их мнению, введение классического или авансового налога на прибыль создаст значительную административную нагрузку на государство.
Согласно предложению, компания с активами до 10 000 евро должна будет платить ежегодный сбор в размере 15 евро. Компания с активами более 1 миллиарда евро, по расчетам союзов, должна будет ежегодно платить 3,8 миллиона евро.

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