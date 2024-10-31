Назад 31.10.24, 08:45 Загнанные налоговой политикой в угол начали протестовать Когда против экономической политики правительства начинают протестовать даже те, кто никогда раньше этого не делал, это означает, что ситуация совсем скверная и ее ни в коем случае нельзя оставлять в таком состоянии, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.

Андрей Деменков. Foto: Личный архив

Сегодня по инициативе Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) по всей Эстонии на десять минут приостановят обслуживание клиентов многие кафе, рестораны и гостиницы, которые решили принять участие в акции. Таким образом они выразят протест против очередного повышения налогов, которые душат их бизнес.

И их можно понять. Общепит и гостиницы пострадали сильнее всех во время пандемии, поскольку закрытие границ лишило большинства клиентов. Второй удар нанес энергетический кризис и резкий скачок цен на электроэнергию. Далеко не все пережили это суровое время: даже некоторые культовые места с, казалось бы, гарантированным потоком клиентов, вынуждены были закрыться навсегда.

Но двух шоков, как оказалось, было мало. Возглавляемое реформистами правительство, которое почти ничем не помогло отелям и заведениям общепита во время двух волн жесточайшего кризиса, решая бюджетные проблемы, нанесло им еще один удар, резко повысив налог с оборота. До сих пор у тех была хотя бы льготная ставка НСО.

Страшно далеки они от…

«Очевидно, что льготную ставку на лекарства мы отменять не будем, налоговую ставку на периодику мы в свое время снизили для того, чтобы у населения был доступ к качественной журналистике. Все остальные услуги и товары облагаются обычным налогом с оборота. Вопрос в том, почему услуги предприятий сферы туризма должны иметь льготную ставку, если это не касается первоочередных потребностей человека», – сказала премьер-министр Кая Каллас, комментируя в прошлом году предстоящие налоговые изменения.

Да потому, что эстонский туристический сектор обеспечивает около 8% ВВП и находится в жесткой конкуренции с соседями. В большинстве государств Европы поощряют развитие туризма, поэтому гостиничные услуги облагаются льготным НСО в размере от 7 до 13%, чаще 9-10%. Посему и в Эстонии действовал налог, позволяющий нашему бизнесу сохранять конкурентоспособность в окружении соседей с пониженной ставкой.

Обеспокоенные власти Пярну и некоторых других туристических городов бросились объяснять обитателям Вышгорода, что отмена льготной ставки подкосит их экономику, так как многие иностранные отельеры просто уйдут из Эстонии, не дожидаясь потери турпотоков, а местные окажутся на грани выживаемости. Это подействовало, но не очень. Правительство передумало повышать налог до полных 22%, ограничившись 13%. То есть НСО на туристические услуги будет у нас хотя бы ниже, чем в Дании (25%) и Ирландии (13,5%), но выше, чем в Латвии, Швеции и Норвегии с их 12%, в Финляндии (10%), в Литве и Нидерландах (по 9%), в Германии (7%) и большинстве других стран Европы.

Малейший всплеск в украинской войне может резко убавить потоки и без того робких европейских туристов.

Однако и эту ставку отельеры не считают спасительным компромиссом. Для них любое повышение налогов сейчас неподъемно. Рынок все еще не восстановился, малейший всплеск в украинской войне может резко убавить потоки и без того робких европейских туристов, считающих Эстонию потенциально опасным направлением из-за соседства с агрессивной Россией.

Кроме того, отели тесно связаны с кафе и ресторанами, для многих это второй профильный бизнес. А здесь нет никаких поблажек: с 1 января НСО вымахает до 24% и станет вдвое выше среднеевропейского. И еще грядет очередное повышение минимальной зарплаты, которая в этом секторе экономики, особенно в уездах, весьма распространена. Переговоры не закончены, но сейчас любой рост выплат по этой статье, и так уже подскочившей в нынешнем году, будет для многих болезненным.

Соседи по несчастью

В Латвии предприятия общепита облагаются обычной ставкой НСО в 21% – и там тоже борются за ее снижение до 12%, отмечая, что отрасли слишком сложно в тех налоговых условиях, в которые поставило их государство. В Литве во время пандемии для поддержки кафе и ресторанов ввели льготный НСО в 9% – и оборот сектора в итоге вырос чуть ли не вдвое. Однако с января нынешнего года вернулась обычная ставка в 21% – цены подскочили, оборот начал снижаться, одно за другим предприятия общепита стали закрываться.

Поэтому неудивительно, что акция проходит во всех трех странах. Литовцы и латыши намерены дополнить ее протестами у государственных учреждений.

Предприниматели – народ особенный. Они не привыкли жаловаться и постоянно в поиске решений стоящих перед ними проблем. Малый бизнес и вовсе славится тем, что проявляет чудеса выживаемости. Но если даже эти люди чувствуют себя загнанными в угол и начинают протестовать, власти предержащие обязаны прислушаться к ним и основательно пересмотреть свои решения. Иначе быть беде.

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