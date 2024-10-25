Рестораны готовятся к забастовке: из 100 евро дохода – лишь 3 евро прибыли

Это первый случай в истории, когда предприятия гостиничного и ресторанного бизнеса организуют акцию протеста, пишет Ärileht
. Исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) Киллу Майдла надеется, что эта акция будет последней, но текущая ситуация, по её словам, экстремальна. Посетителей выгонять не будут, а акция продлится всего десять минут. Майдла надеется, что большая часть клиентов присоединится к тихому протесту: «В знак того, что наше государство заслуживает лучшего плана управления, чем тот, который осуществляется сейчас».