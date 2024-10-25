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  • 25.10.24, 17:29

Рестораны готовятся к забастовке: из 100 евро дохода – лишь 3 евро прибыли

31 октября в 12:30 в заведениях по размещению и питанию наступит тишина. Официанты отойдут от столиков, и не будут подавать ни еду, ни напитки.
Reval Cafe присоединится к забастовке.
  • Reval Cafe присоединится к забастовке. Foto: Erik Prozes
Это первый случай в истории, когда предприятия гостиничного и ресторанного бизнеса организуют акцию протеста, пишет Ärileht. Исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) Киллу Майдла надеется, что эта акция будет последней, но текущая ситуация, по её словам, экстремальна. Посетителей выгонять не будут, а акция продлится всего десять минут. Майдла надеется, что большая часть клиентов присоединится к тихому протесту: «В знак того, что наше государство заслуживает лучшего плана управления, чем тот, который осуществляется сейчас».

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