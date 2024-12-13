Назад 13.12.24, 16:26 Делов-то: экономика Эстонии будет расти. Безработица - тоже. Вся надежда на бездетных мужчин Опять замахнулись на святое - водка подорожает! Акцизы на алкоголь, табак и топливо снова будут расти. Экспорт Эстонии резво увеличивается - предпосылки к росту экономики? Тебе 25 лет, и еще нет детей? Плати 15% государству.

Мы знаем как наполнить бюджет триллиардами долларов: берем всех мужиков в возрасте от 25 лет и облагаем их налогом на бездетность в размере 15%. Так победим! Именно такой выход предлагают некоторые политики Foto: Алена Ценно

Эти и другие темы журналисты ДВ обсудили в свежем подкасте «Делов-то!».

Акцизы на табак, алкоголь и топливо будут повышаться на 5% в год. Насколько это оправдано? Или правительство решило станцевать свой любимый танец - "танец на граблях"?

Латвия присоединилась к флеш-мобу Литвы: обложила банки дополнительным налогом. Что это: коммунистическое раскулачивание? Или самый логичный, выверенный и правильный способ найти деньги на оборону? С кого нужно брать деньги: с банков или населения?

Экспорт произведенных в Эстонии товаров вырос на 17%. Это предвестник экономического роста? Или все будет как мы привыкли: уныло, плохо и беспросветно?

Бывший министр финансов выступил с ревлюционным рацпредложением: обложить 15%-м налогом на бездетность всех мужиков, которые к 25 годам не завели себе детей. Наконец-то, режим застарелую демографическую проблему? Откуда у политиков появляются столь светлые идеи? Аист приносит?

Об этом и другом в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».