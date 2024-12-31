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  • 31.12.24, 06:00

Взгляд в 2025 год: более строгие эко-стандарты могут повлиять на конкурентоспособность в строительстве

Энергосберегающие материалы и решения в сфере строительства становятся более приоритетными, что может увеличить давление на производителей, считает исполнительный директор Эстонского союза производителей стройматериалов Марина Ваганова.
Руководитель компании Saint-Gobain Eesti Март Арро и глава Союза производителей строительных материалов Марина Ваганова.
  • Руководитель компании Saint-Gobain Eesti Март Арро и глава Союза производителей строительных материалов Марина Ваганова. Foto: Teeli Remmelg
Местные предприниматели встречают новый год без розовых очков. Впереди – повышение налогов, реформы и новые требования, и все это – на фоне острой, непрекращающейся нехватки специалистов. Выживать в таких условиях приходится практически всем секторам экономики. Своими ожиданиями с ДВ поделились представители различных отраслей.
В 2025 году в Эстонии продолжат уделять внимание повышению энергоэффективности жилищного фонда, в частности, за счет реконструкции старых зданий. Однако в связи с этим возникнет ряд проблем – например, по части финансирования. Национальные и европейские субсидии на реновацию ограничены, что, в свою очередь, препятствует реализации крупномасштабных проектов. Кроме того, быстрый темп работ в сочетании с нехваткой специалистов может поставить под угрозу качество проектов реконструкции. Это повысит ответственность производителей и поставщиков строительных материалов за обеспечение высокого качества конечного результата.
Энергосберегающие материалы и решения в сфере строительства становятся все более приоритетными, что может увеличить давление на производителей. Не исключено, что на некоторые виды продукции спрос превысит предложение. В то же время обновление жилого фонда открывает большой потенциал для внедрения материалов и новых технологий.
Рост цен на энергоносители и сырье продолжает оказывать давление на себестоимость продукции. Нестабильные цены на электроэнергию заставляют производителей искать более эффективные решения, а значит, осуществлять более крупные инвестиции в технологии и обновление процессов.
В следующем году в Эстонии ожидается вступление в силу более строгих экологических стандартов, включая требования по снижению углеродного следа производства, что также приведет к необходимости инвестировать в инновации и реструктуризацию цепочек поставок, что может повлиять на конкурентоспособность сектора.
Проблема нехватки квалифицированных работников в производственных подразделениях никуда не исчезла. На помощь тут могут прийти автоматизация и оцифровка, однако для обучения работников и внедрения систем потребуются время и другие ресурсы.
Глобальные цепочки поставок остаются нестабильными, что может привести к задержкам в поставках ключевых компонентов и повлияет на сроки производства. Кроме того, общая экономическая неопределенность может вызвать колебания спроса на строительные материалы. Производители должны быть гибкими, чтобы иметь возможность реагировать на изменения рыночной ситуации и поддерживать стабильность объемов производства.

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