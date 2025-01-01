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  • 01.01.25, 06:00

Взгляд в 2025 год: транспортный сектор ждет борьба за выживание

В ситуации, когда предложение превышает спрос, будет вестись ожесточенная борьба за выживание, прогнозирует член правления Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Эстонии (ERAA) Эрмо Перолайнен.
Эрмо Перолайнен.
  • Эрмо Перолайнен. Foto: Andres Haabu
Местные предприниматели встречают новый год без розовых очков. Впереди – повышение налогов, реформы и новые требования, и все это – на фоне острой, непрекращающейся нехватки специалистов. Выживать в таких условиях приходится практически всем секторам экономики. Своими ожиданиями с ДВ поделились представители различных отраслей.
В секторе автоперевозок в нашей стране преобладают малые предприятия: около 75% компаний задействуют от одного до пяти грузовых автомобилей. Международный рынок в этой сфере характеризуется жесткой конкуренцией и низкой прибылью. Транспорт – это сфера услуг, спрос на которые зависит от общей экономической ситуации. Если в промышленности, производстве, торговле и других отраслях наблюдается спад, он снижает спрос и на транспортные услуги.
В последние несколько лет в Эстонии царит устойчивая тенденция к снижению спроса, чему способствует конкуренция со стороны перевозчиков из Латвии, Литвы, Польши и других государств из-за повышения в нашей стране налогового бремени и ужесточения ограничений на ввоз иностранных работников, а также прекращения перевозок в восточном направлении.
Ожидания на 2025 год довольно сдержанные, поскольку роста спроса на транспортные услуги не предвидится. В ситуации, когда предложение превышает спрос, будет вестись ожесточенная борьба за выживание, а растущие расходы (рабочая сила, грузовики, страховка, билеты на паром, налоги и т. д.), вопреки ожиданиям, приведут к снижению цен на перевозки, что повлечет за собой сокращение числа перевозчиков.
Помимо налогового бремени, одним из главных факторов, влияющих на конкурентоспособность в сфере транспорта, являются ограничения на привлечение трудовых мигрантов. Нехватка водителей с течением времени усугубится: более 40% водителей – уже в возрасте 55 лет и старше, и менее 5% – не старше 25 лет. Международные перевозки, подразумевающие работу вдали от дома, не привлекают современную молодежь, поэтому для поддержания жизнеспособности отрасли необходимо искать водителей из третьих стран. В такой ситуации выигрывают государства, в которых проще и быстрее нанять иностранную рабочую силу. К сожалению, Эстония к таким странам не относится.
Рассмотрение заявлений на получение документов (LTR + виза), необходимых для найма людей, занимает у нас минимум один месяц (обычно даже полтора месяца), в то время как, например, в Литве этот процесс идет значительно быстрее. В результате, чтобы оставаться конкурентоспособными, эстонские компании вынуждены нанимать рабочую силу из соседних стран (Латвии, Литвы, Польши), а это значит, что эстонское государство недополучает налоги на рабочую силу, которые утекают за рубеж. Для сравнения: в Литве число иностранных водителей составляет 80 000 человек, а в Эстонии – всего 2000, то есть разница в 40 раз, при этом в Литве доля транспортного сектора от валового внутреннего продукта (ВВП) страны составляет около 10%, а в Эстонии – менее 6%.
Кроме того, не лучшим образом на транспортном секторе Эстонии скажется повышение акцизов на дизельное топливо в 2025 и 2026 годах и введение обязательства по замене тахографов. Так, в соответствии с законодательством Европейского Союза, все тахографы, кроме Smart 1 (произведенные до июня 2019 года), должны быть заменены на цифровые тахографы Smart 2 к 31 декабря 2024 года для транспортных средств, осуществляющих международные перевозки. Стоимость замены устройства составляет порядка 2000 евро за грузовик, что создаст существенное дополнительное бремя для сектора в целом и сделает перевозчиков из Евросоюза менее конкурентоспособными по сравнению с перевозчиками из третьих стран.
В сотрудничестве с Министерством климата и Налогово-таможенным департаментом ERAA начала переговоры по улучшению соблюдения налогового законодательства в транспортном секторе и обеспечению равных условий. Мы предлагаем внести в закон поправку, которая обяжет заказчика перевозок (экспедитора) до заказа проверять налоговое поведение транспортной компании, то есть соблюдение установленных законом требований по налогам и заработной плате, причем требование о проверке должно распространяться как на эстонских, так и на иностранных перевозчиков.
Из положительных моментов можно отметить то, что Европейский суд в октябре этого года отменил требование о возвращении транспортных средств на родину: транспортные средства, участвующие в международных перевозках, больше не должны регулярно (каждые восемь недель) возвращаться в страну регистрации. Это решение создаст более равные условия для европейских перевозчиков.

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