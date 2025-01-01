Взгляд в 2025 год: транспортный сектор ждет борьба за выживание

В ситуации, когда предложение превышает спрос, будет вестись ожесточенная борьба за выживание, прогнозирует член правления Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Эстонии (ERAA) Эрмо Перолайнен.
- Эрмо Перолайнен. Foto: Andres Haabu
Местные предприниматели встречают новый год без розовых очков. Впереди – повышение налогов, реформы и новые требования, и все это – на фоне острой, непрекращающейся нехватки специалистов. Выживать в таких условиях приходится практически всем секторам экономики. Своими ожиданиями с ДВ поделились представители различных отраслей.
В секторе автоперевозок в нашей стране преобладают малые предприятия: около 75% компаний задействуют от одного до пяти грузовых автомобилей. Международный рынок в этой сфере характеризуется жесткой конкуренцией и низкой прибылью. Транспорт – это сфера услуг, спрос на которые зависит от общей экономической ситуации. Если в промышленности, производстве, торговле и других отраслях наблюдается спад, он снижает спрос и на транспортные услуги.
В последние несколько лет в Эстонии царит устойчивая тенденция к снижению спроса, чему способствует конкуренция со стороны перевозчиков из Латвии, Литвы, Польши и других государств из-за повышения в нашей стране налогового бремени и ужесточения ограничений на ввоз иностранных работников, а также прекращения перевозок в восточном направлении.
Ожидания на 2025 год довольно сдержанные, поскольку роста спроса на транспортные услуги не предвидится. В ситуации, когда предложение превышает спрос, будет вестись ожесточенная борьба за выживание, а растущие расходы (рабочая сила, грузовики, страховка, билеты на паром, налоги и т. д.), вопреки ожиданиям, приведут к снижению цен на перевозки, что повлечет за собой сокращение числа перевозчиков.
Помимо налогового бремени, одним из главных факторов, влияющих на конкурентоспособность в сфере транспорта, являются ограничения на привлечение трудовых мигрантов. Нехватка водителей с течением времени усугубится: более 40% водителей – уже в возрасте 55 лет и старше, и менее 5% – не старше 25 лет. Международные перевозки, подразумевающие работу вдали от дома, не привлекают современную молодежь, поэтому для поддержания жизнеспособности отрасли необходимо искать водителей из третьих стран. В такой ситуации выигрывают государства, в которых проще и быстрее нанять иностранную рабочую силу. К сожалению, Эстония к таким странам не относится.
Рассмотрение заявлений на получение документов (LTR + виза), необходимых для найма людей, занимает у нас минимум один месяц (обычно даже полтора месяца), в то время как, например, в Литве этот процесс идет значительно быстрее. В результате, чтобы оставаться конкурентоспособными, эстонские компании вынуждены нанимать рабочую силу из соседних стран (Латвии, Литвы, Польши), а это значит, что эстонское государство недополучает налоги на рабочую силу, которые утекают за рубеж. Для сравнения: в Литве число иностранных водителей составляет 80 000 человек, а в Эстонии – всего 2000, то есть разница в 40 раз, при этом в Литве доля транспортного сектора от валового внутреннего продукта (ВВП) страны составляет около 10%, а в Эстонии – менее 6%.
Кроме того, не лучшим образом на транспортном секторе Эстонии скажется повышение акцизов на дизельное топливо в 2025 и 2026 годах и введение обязательства по замене тахографов. Так, в соответствии с законодательством Европейского Союза, все тахографы, кроме Smart 1 (произведенные до июня 2019 года), должны быть заменены на цифровые тахографы Smart 2 к 31 декабря 2024 года для транспортных средств, осуществляющих международные перевозки. Стоимость замены устройства составляет порядка 2000 евро за грузовик, что создаст существенное дополнительное бремя для сектора в целом и сделает перевозчиков из Евросоюза менее конкурентоспособными по сравнению с перевозчиками из третьих стран.
В сотрудничестве с Министерством климата и Налогово-таможенным департаментом ERAA начала переговоры по улучшению соблюдения налогового законодательства в транспортном секторе и обеспечению равных условий. Мы предлагаем внести в закон поправку, которая обяжет заказчика перевозок (экспедитора) до заказа проверять налоговое поведение транспортной компании, то есть соблюдение установленных законом требований по налогам и заработной плате, причем требование о проверке должно распространяться как на эстонских, так и на иностранных перевозчиков.
Из положительных моментов можно отметить то, что Европейский суд в октябре этого года отменил требование о возвращении транспортных средств на родину: транспортные средства, участвующие в международных перевозках, больше не должны регулярно (каждые восемь недель) возвращаться в страну регистрации. Это решение создаст более равные условия для европейских перевозчиков.
Похожие статьи
Тревога, вызванная введением автоналога, сменилась принятием. Все будет, хотя пока и не в пользу «экологии», как можно условно назвать аргументы о вреде старых машин, выбросах CO2 и другие упражнения в политкорректности. Куда важнее оказалось навести порядок в регистрах и просто выскрести денег не мытьем, так катаньем. Причем буквально, потому что кататься народ все равно будет, ведь на основной территории Эстонии без машины жить невозможно, пишет обозреватель Ян Левченко.
ВВП Эстонии снизился на 0,7% по итогам третьего квартала, по данным Департамента статистики. Всего в текущих ценах он составил 10 миллиардов евро.
Таллиннская городская управа представила городскому совету проект бюджета на 2025 год, общий объем которого составляет 1,29 миллиарда евро. Это на 69,9 миллиона евро, или на 5,7%, больше скорректированного бюджета на 2024 год. Наибольшая часть как инвестиционных, так и текущих расходов направлена на сферу образования и транспорт.
Руководители предприятий часто сталкиваются с временной нехваткой свободных оборотных средств, причиной которой могут быть как сезонность, длительные сроки оплаты, неожиданные расходы, так и, наоборот, необходимость расширения бизнеса. Новый отечественный поставщик финансовых услуг HyBa (произносится: хюба) предлагает гибкие финансовые решения специально для малых предприятий, когда обычные финансовые продукты не всегда соответствуют потребностям малого бизнеса. Давайте подробнее рассмотрим, что отличает данную услугу.