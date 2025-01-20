Назад 21.01.25, 10:14 Биткоин вырос до рекордного уровня накануне инаугурации Трампа Накануне вступления Дональда Трампа в должность президента США биткоин вырос до рекордного уровня. Кроме того, выпущенная Трампом криптовалюта в выходные потрясла рынки.

В США может быть создан стратегический резерв биткоина. Foto: Reuters/Scanpix

В понедельник биткоин вырос на 5,5% и достиг 109 241 доллара, что стало рекордом за всю историю. Ралли произошло после того, как Трамп и его супруга Мелания вывели на рынок свои криптомонеты, сообщает Yahoo Finance.