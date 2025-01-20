Биткоин вырос до рекордного уровня накануне инаугурации Трампа

В США может быть создан стратегический резерв биткоина. Foto: Reuters/Scanpix
В понедельник биткоин вырос на 5,5% и достиг 109 241 доллара, что стало рекордом за всю историю. Ралли произошло после того, как Трамп и его супруга Мелания вывели на рынок свои криптомонеты, сообщает Yahoo Finance.
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Стоимость биткоина впервые превысила отметку в 106 000 долларов после того, как избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении создать стратегический резерв биткоина в США, сообщает Reuters.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.