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  • 21.01.25, 10:14

Биткоин вырос до рекордного уровня накануне инаугурации Трампа

Накануне вступления Дональда Трампа в должность президента США биткоин вырос до рекордного уровня. Кроме того, выпущенная Трампом криптовалюта в выходные потрясла рынки.
В США может быть создан стратегический резерв биткоина.
  • В США может быть создан стратегический резерв биткоина. Foto: Reuters/Scanpix
В понедельник биткоин вырос на 5,5% и достиг 109 241 доллара, что стало рекордом за всю историю. Ралли произошло после того, как Трамп и его супруга Мелания вывели на рынок свои криптомонеты, сообщает Yahoo Finance.
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