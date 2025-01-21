Трамп пригрозил ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады

Президент США Дональд Трамп. Foto: Reuters/Scanpix
В понедельник вечером он вновь заявил журналистам, что с февраля начнет действовать новый таможенный режим для Мексики и Канады. На фоне этого заявления валюты обеих стран ослабли, а фьючерсы на американские акции упали, пишет Financial Times.
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Команда Трампа всё ещё разрабатывает свою стратегию, поэтому пока не стоит воспринимать его заявления как окончательные, пишет обозреватель Райво Варе в своей 42-й записи экономического блога о войне в Украине.
Список американских акций с дивидендной доходностью в диапазоне от 4% до 12%
Вместо того чтобы с лупой искать на бирже компании с потенциалом быстрого роста, можно сосредоточиться на стабильном поступлении дивидендов, которые помогут постепенно нарастить ваш портфель. Вопрос заключается в том, как выбрать такие компании, которые действительно смогут значительно увеличить доходность портфеля.