Простите, мы вам здесь не мешаем?

- Главный редактор ДВ Олеся Лагашина. Foto: Andras Kralla
Собственно, этой констатацией можно было бы ограничиться, поскольку о лишении лиц, не имеющих эстонского гражданства, права голоса на муниципальных выборах уже было сказано более-менее все. За то время, что обсуждалась поправка к Конституции, поменялся всего один, зато увесистый фактор, – изменение внешнеполитического вектора США, который, впрочем, неустойчив, как стрелка сломанного компаса.
Трудно не согласиться с Евгением Осиновским, когда он пишет
, что «в военное время важен внутренний мир». Веник целиком сломать труднее, чем по прутику. Но эстонские парламентарии, видимо, плохо читали детские книжки. Внутреннего мира не будет. После сегодняшнего ликования победившим все равно придется иметь дело с увеличением оборонных расходов, растущим налоговым/долговым бременем и сопутствующим ростом народного недовольства или, в лучшем случае, политической апатии. А заодно с вопросом легитимности муниципальной власти на восточной окраине, которую многим местным жителям избрать не дали. Надо ли показывать пальцем, кому это выгодно?
Есть и другие вопросы. На кого внутри страны депутаты парламента планируют опираться в случае реальной военной агрессии и, к примеру, промедления союзников? Уверены ли они, что сегодняшнее решение не повлияет отрицательно на готовность части жителей страны ее защищать? Могут ли они гарантировать, что общее разочарование в эстонском государстве не будет способствовать оттоку людей за границу? У вас, правда, столько человеческих ресурсов, что вы готовы ими пренебречь? Вы серьезно полагаете, что разделение страны по национальному принципу (а именно так – за некоторыми исключениями – ведь разделились голоса в парламенте) перед лицом внешней угрозы способствует государственной безопасности?
Что для этого справедливого распределения сделали вы? Сколько денег вам придется еще вбухать в Нарву, чтобы минимизировать последствия вашей выдающейся политики? Дойдут ли эти деньги до тех, кого вы пытаетесь приручить, или их освоят профессиональные составители проектов? Способны ли деньги вообще кого-то приручить или людям важнее человеческое отношение?
Итоги голосования говорят о том, что депутаты парламента не знают и не понимают свою страну и руководствуются узкополитическими интересами в ущерб государственным. Хотя, возможно, кто-то из них в силу собственной некомпетентности и воображал сегодня, что принимает благое решение. Блажен кто верует.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Депутаты Рийгикогу приняли решение в ускоренном порядке изменить Конституцию и лишить права голоса граждан третьих стран, не входящих в Европейский Союз, на муниципальных выборах. Также права голоса лишатся и держатели «серых паспортов» – на муниципальных выборах 2025 года они проголосуют в последний раз.
В законопроекте о срочном внесении изменений в Конституцию для ограничения избирательного права есть спорные формулировки, но остановка на полпути, то есть на уровне разговоров, продемонстрировала бы слабость тех, кто принимает решения, пишет бывший канцлер права Индрек Тедер.
Страстное желание социал-демократов остаться в правительстве заставило партию несмотря на внутренние терзания некоторых ее видных членов поступиться принципами в «Деле о праве голоса», а ведь Лаури Ляэнеметс взвалил на свои и партийные плечи еще и «Дело о церкви», пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Судя по накалу политической риторики и напору законотворческих усилий, главная проблема безопасности Эстонии – это российские граждане на местных выборах, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!