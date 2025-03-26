Назад 26.03.25, 19:24 Простите, мы вам здесь не мешаем? Сегодняшнее решение Рийгикогу является дискриминационным, некомпетентным и не исходит из интересов эстонского государства.

Главный редактор ДВ Олеся Лагашина. Foto: Andras Kralla

Собственно, этой констатацией можно было бы ограничиться, поскольку о лишении лиц, не имеющих эстонского гражданства, права голоса на муниципальных выборах уже было сказано более-менее все. За то время, что обсуждалась поправка к Конституции, поменялся всего один, зато увесистый фактор, – изменение внешнеполитического вектора США, который, впрочем, неустойчив, как стрелка сломанного компаса.

Трудно не согласиться с Евгением Осиновским, когда он пишет , что «в военное время важен внутренний мир». Веник целиком сломать труднее, чем по прутику. Но эстонские парламентарии, видимо, плохо читали детские книжки. Внутреннего мира не будет. После сегодняшнего ликования победившим все равно придется иметь дело с увеличением оборонных расходов, растущим налоговым/долговым бременем и сопутствующим ростом народного недовольства или, в лучшем случае, политической апатии. А заодно с вопросом легитимности муниципальной власти на восточной окраине, которую многим местным жителям избрать не дали. Надо ли показывать пальцем, кому это выгодно?

Есть и другие вопросы. На кого внутри страны депутаты парламента планируют опираться в случае реальной военной агрессии и, к примеру, промедления союзников? Уверены ли они, что сегодняшнее решение не повлияет отрицательно на готовность части жителей страны ее защищать? Могут ли они гарантировать, что общее разочарование в эстонском государстве не будет способствовать оттоку людей за границу? У вас, правда, столько человеческих ресурсов, что вы готовы ими пренебречь? Вы серьезно полагаете, что разделение страны по национальному принципу (а именно так – за некоторыми исключениями – ведь разделились голоса в парламенте) перед лицом внешней угрозы способствует государственной безопасности?

Что для этого справедливого распределения сделали вы? Сколько денег вам придется еще вбухать в Нарву, чтобы минимизировать последствия вашей выдающейся политики? Дойдут ли эти деньги до тех, кого вы пытаетесь приручить, или их освоят профессиональные составители проектов? Способны ли деньги вообще кого-то приручить или людям важнее человеческое отношение?

Итоги голосования говорят о том, что депутаты парламента не знают и не понимают свою страну и руководствуются узкополитическими интересами в ущерб государственным. Хотя, возможно, кто-то из них в силу собственной некомпетентности и воображал сегодня, что принимает благое решение. Блажен кто верует.