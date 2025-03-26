Назад 26.03.25, 17:14 Конституция изменена: Рийгикогу лишил права голоса граждан третьих стран Депутаты Рийгикогу приняли решение в ускоренном порядке изменить Конституцию и лишить права голоса граждан третьих стран, не входящих в Европейский Союз, на муниципальных выборах. Также права голоса лишатся и держатели «серых паспортов» – на муниципальных выборах 2025 года они проголосуют в последний раз.

Иллюстративное фото. Foto: Erik Prozes

Изменения поддержали 92 депутата, против были 7 членов Рийгикогу. Двое парламентариев не участвовали в голосовании. Поправки к Конституции поддержали все фракции Рийгикогу за исключением фракции Центристской партии, все семеро голосовавших «против» депутатов состоят именно в ней.

По итогам изменений, права голоса лишаются в том числе постоянно проживающие в Эстонии граждане стран НАТО, не входящих одновременно в Европейский Союз, например, Турции.

В день обсуждения изменений в Конституцию 55 депутатов Рийгикогу представили поправку, согласно которой, кроме не граждан ЕС, права голоса на муниципальных выборах лишатся и держатели так называемых «серых паспортов», но лишь начиная со следующих выборов. Поправка была принята, и в 2025 году «серопаспортники» смогут проголосовать последний раз.

Инициаторы изменений в Конституцию объясняли ранее их необходимость, прежде всего, соображениями безопасности — в частности, тем, что предыдущая версия основного закона позволяла через выборы влиять на местную политику постоянно живущим в Эстонии гражданам России и Беларуси. При этом итоговая версия поправок лишила возможности голосовать в том числе граждан стран-союзников Эстонии: например, Украины, Великобритании, США.