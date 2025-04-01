Назад 01.04.25, 12:57 Маленький Йыхви – не препятствие для амбиций в сфере большого кино Разговоры о том, что в Йыхви может появиться киногородок, еще три года назад казались общественности фантастикой. Но договор на строительство подписан, и пыл скептиков слегка поутих. Впрочем, если не мечтать и не идти за мечтой, ничего не будет, считает Ольга Курдовская, руководитель программы акселерации кино и мультимедиа Технополя, которая является частью большого проекта IdaHub.

Ольга Курдовская. Foto: Личный архив

Может ли в киногородке Йыхви родиться стартап, который выйдет на мировой рынок? Конечно, да. Определенно.

Точка старта

Ида-Вирумаа – идеальная точка для старта и получения первого опыта, знаний и необходимой поддержки, которая крайне важна на раннем этапе, когда у вас либо только формируется идея, либо вы уже видите проблему и работаете над прототипом.

Именно здесь, в Ида-Вирумаа мы запустили акселератор кино и мультимедиа, где уже сейчас можно без давления обкатать свое детище, собрать обратную связь, получить поддержку, выйти на пилотные продажи и понять, как это работает в реальности.

Давайте взглянем на то, чего мы уже достигли за год с момента старта: объединили стартап-комьюнити с экспертами киноиндустрии, начали реальные коллаборации, запустили проекты и двигаем индустрию вперед. Так что вне всяких сомнений – да, в Ида-Вирумаа может родиться технологический стартап в сфере кино. Более того, он уже в процессе рождения. И для того, чтобы покорить мировой рынок, нет никаких ограничений – в мире, где давно практически нет границ, где многое создается онлайн, уже, к счастью, не имеет значения, где ты находишься физически – в маленьком городке на северо-востоке Эстонии или в сверкающем огнями мегаполисе. У нас здесь много плюсов. Я вижу огромный потенциал в сотрудничестве с kood/Jõhvi. Уже сегодня есть ребята из школы программирования, которые хотят применить свои знания в реальных стартапах. А стартапам нужны не только идейные основатели и продажники, но и сильные технари. Эти связи формируются прямо сейчас, на наших глазах, и мы их только усиливаем. Мы наблюдаем уникальный микс: кино, технологии и региональный драйв. Киногородок объединяет креативную индустрию и прикладные технологии: эта та редкая точка пересечения, из которой рождаются сильные технологические решения. Успехи уже есть Хотите реальных примеров? Они есть. Технологии в креативной индустрии, а кино – это часть индустрии, это не про будущее, это про здесь и сейчас. Эстонский стартап Modash, базирующийся в Таллинне, в октябре 2024 года привлек 11 миллионов евро в рамках раунда финансирования серии A, возглавляемого голландским венчурным фондом henQ. Компания предоставляет платформу для партнерства с создателями контента, позволяя брендам находить и сотрудничать с более чем 250 миллионами контент-мейкеров по всему миру. Кроме того, в январе 2025 года Modash приобрел другой эстонский стартап, Promoty, известный своими CRM-инструментами и акцентом на значимых отношениях между брендами и создателями контента. Если очень коротко, то Modash строит инструменты для работы с контент-мейкерами, а это часть той же самой экосистемы, что и кино: креатив, визуальный контент, продакшн, монетизация. И 11 миллионов – это четкий сигнал: если ваш продукт решает конкретную проблему, то точно найдутся те, кто готов инвестировать. Горячие новости «Выход на биржу был ошибкой». Enefit Green уводят с биржи, чтобы спасти Eesti Energia Тыну Пекк: продажа пенсионных продуктов в торговых центрах убыточна для вкладчиков «В один прекрасный день Luminor тоже решит больше не нанимать этих продавцов» На строительных площадках в Финляндии обманывают иностранцев, в том числе эстонцев KM Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи

Команда Modash – резиденты Эстонии, но работают глобально. Это показывает, что география не ограничивает, если продукт «цепляет» реальную боль в индустрии.

Важно понимать, что сегодня высокотехнологичные решения в кино – это необходимость, так как производство становится дороже. Средний бюджет европейского фильма – около 4 миллионов евро, и чтобы хотя бы окупить производство, нужны либо большие тиражи, либо радикальное снижение затрат.

В то же время аудитория уходит в сеть, меняются форматы потребления, растет конкуренция. В этой реальности технология становится не опцией, а стратегическим инструментом. Мы говорим не о технологиях в общем, а конкретно о высокотехнологичных решениях: инструментах, которые автоматизируют, оптимизируют и создают интеллектуальные активы. Это может быть AI-инструмент для постпродакшна, XR-решения для виртуальных съемок, платформа кастинга, нейросеть для сценарного анализа и т.д. И все вышеперечисленное вполне реально разрабатывать в Ида-Вирумаа. Нам нужен интеллектуальный экспорт. Высокотехнологичные решения – это создание нового продукта на стыке инженерии, науки и креативности. За этим будущее.

Здесь, в Ида-Вирумаа, мы можем создать не «локальную студию», а экспортируемую интеллектуальную экосистему, где рождаются инструменты, которые изменят то, как снимается, распространяется и переживается кино.

Пока киногородок строится, мы работаем с тем, что у нас уже есть, а это немало. Лучшие эксперты в области киноиндустрии, ангел-инвесторы, команды, проходящие программу акселерации. И вдохновляющие мероприятия, в числе которых – большой осенний хакатон с участием экспертов из кино, технологий и инвесторского сообщества, который мы готовим уже сейчас.

Непокоренных вершин не бывает, к ним просто надо идти с упорством и верой в свои силы.