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  • 13.04.25, 12:30

Тойво Томингаc: давайте продадим сланцевые электростанции украинцам

Эстония должна продать находящиеся в Нарве электростанции Украине, пишет Тойво Томингаc в мнении, присланном на конкурс «Успешная Эстония».
Тойво Томингаc
  • Тойво Томингаc
  • Foto: Juhan Hepner
Я глубоко сопереживаю героической борьбе украинского народа против сильного и превышающего численностью врага. На основе услышанных новостей я пришёл к выводу, что российские агрессоры уничтожили значительную часть украинской электросети, вызвав серьёзные проблемы для промышленности и населения.
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