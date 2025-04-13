Я глубоко сопереживаю героической борьбе украинского народа против сильного и превышающего численностью врага. На основе услышанных новостей я пришёл к выводу, что российские агрессоры уничтожили значительную часть украинской электросети, вызвав серьёзные проблемы для промышленности и населения.
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Eesti Energia 26 марта торжественно открыла рядом с электростанцией Аувере крупнейшее в Эстонии аккумуляторное хранилище энергии. Комплекс начал работать еще 1 февраля – он помогает поддерживать частоту тока в сети после отключения от БРЭЛЛ, значительно удешевляет эту услугу и смягчает скачки цены на электроэнергию для потребителей во всех странах Балтии.
Город Кохтла-Ярве строился вокруг сланцевых шахт и предприятий, поэтому он состоит из пяти отдельных районов, разбросанных по территории, поделенной между несколькими волостями. Центральное отопление в самых больших районах зависит от сланца – так же, как в Кивиыли, но совсем не так, как в Нарве.
На предприятиях, которые создаются за счет Фонда справедливого перехода, около 70% вакансий предназначены для квалифицированных рабочих. Сланцевый сектор, который будет постепенно сворачиваться – вполне подходящий источник кадров. Но для такой миграции рабочей силы есть препятствия, и изменения на рынке труда будут более разнообразными.
Предприятие Kiviõli Keemiatööstus, которое является главным работодателем для города Кивиыли и обеспечивает его отоплением, достигло в суде компромисса с Департаментом окружающей среды по поводу допустимых уровней выбросов в атмосферу.
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!