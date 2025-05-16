Назад 16.05.25, 15:31 Делов-то: главное – вовремя умереть Главный редактор «Деловых ведомостей» Олеся Лагашина, журналист Ярослав Тавгень и ведущий Дмитрий Фефилов обсудили главные события недели и пришли к выводу, что есть простой и действенный способ решить фундаментальные и структурные проблемы страны.

Страну раздирают фундаментальные структурные проблемы. Зато есть одно простое и действенное решение!

Foto: Алена Ценно

Первые с 2022 года прямые украинско-российские переговоры в Стамбуле – тема громкая, но, кажется, прорыва от встречи второстепенных чиновников в Турции никто не ждет. Путин в Турцию не приехал, Трамп тоже. Зато хозяин Белого дома счел нужным подчеркнуть – если бы встреча российского и американского лидера состоялась, все могло бы быть иначе. А пока США и Китай спорят, кто из них больший миротворец – в кавычках или без. Но хочет ли хоть кто-то на самом деле закончить войну – и чем грозит заморозка конфликта Европе и Эстонии?

Один из крупнейших бизнесменов Эстонии и главный спонсор партии «Отечество» Маргус Линнамяэ переводит свою компанию в Лихтенштейн. Обсуждаем: дело в налогах? А может в непрозрачности, которую дает новая юрисдикция, и желании избавиться от назойливого внимания критиков? И нет ли морального противоречия в том, что спонсор ультрапатриотических политиков и медиа выводит активы из страны?

Сломал ключицу – жди приема через две недели. Семейные врачи уходят на пенсию, молодых докторов, приходящих им на замену, недостаточно, не хватает и медицинских сестер. Может быть, вопрос с доступностью медицины в Эстонии помогут решить частные компании и дополнительная страховка? Обсуждаем, почему сегодня найти решения проблемы не удается и им, и что ждет будущих пациентов завтра.

Вместе с улучшением медтехнологий и ростом благосостояния общества за последние десятилетия выросла и продолжительность жизни. А вместе с ней – нагрузка на пенсионную систему. И в эстонских реалиях она уже грозит стать неподъемной. Что делать: снова в обязательном порядке загнать всех во вторую пенсионную ступень? А может быть – массово внедрять финансовую грамотность, в том числе у стариков?

Ну, а самый простой способ решения проблем – всем просто вовремя умереть.