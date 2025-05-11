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  • 11.05.25, 10:47

Путин предложил Украине прямые переговоры

Президент России Владимир Путин предложил Украине провести 15 мая в Стамбуле прямые переговоры о прекращении войны без предварительных условий, передает DW.
Президент России Владимир Путин.
  • Президент России Владимир Путин.
  • Foto: Shutterstock
«Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии», – заявил Путин в ходе своего пресс-подхода в ночь на воскресенье, 11 мая.
В этой связи он анонсировал свой разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник, 12 мая. В ходе телефонной беседы российский президент планирует попросить турецкого коллегу о проведении переговоров в Стамбуле.
Предложение украинских властей о прекращении огня на 30 дней, начиная с 12 мая, Путин не прокомментировал. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Россия будет готова заключить его при учете «нюансов».
РФ планирует назвать имена своих переговорщиков позже
Позднее в интервью корреспонденту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что вскоре будет объявлено, на каком уровне Москва примет участие в переговорах в Стамбуле.
При этом, отметил он, в Кремле планируют дождаться реакции украинской стороны на предложение Путина. «Надо приехать и начать переговоры. <...> Если люди хотят этого, конечно», – заключил Ушаков.
Axios: Украина готова начать переговоры с РФ после согласия на прекращение огня
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным издания Axios, в ходе телефонных переговоров с Дональдом Трампом заявил, что Киев согласится начать прямые переговоры с Россией в случае, если Владимир Путин примет предложение о прекращении огня на 30 дней.
Два человека, знакомые с содержанием беседы, сообщили журналистам, что Трамп, 2похоже, был удовлетворен» словами украинского лидера, и теперь в Вашингтоне «ждут действий России».
Путин обвинил Украину в нарушении предложенных Россией «перемирий»
В своем выступлении перед журналистами Владимир Путин также обвинил Киев в нарушении 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам, который действовал в марте и апреле 2025 года. Пасхальное перемирие же, по его утверждению, ВСУ нарушили более 5000 раз; а на предложение о прекращении огня с 8 по 10 мая власти Украины, указал президент РФ, «вообще не откликнулись» и предприняли пять попыток прорыва границы во время него. Он добавил, что Киев пытался запугать глав иностранных государств, которые посетили военный парад 9 мая в Москве.
Ранее украинская сторона также обвиняла ВС РФ в нарушении пасхального перемирия, которое действовало в течение 30 часов в конце апреля. Тогда же Владимир Зеленский предложил ввести 30-дневный мораторий на удары дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре.
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