Назад 13.05.25, 14:03 США назвали требования переговоров по Украине «ультиматумом» Спецпосланник Дональда Трампа назвал требования к России и Украине начать переговоры ультиматумом Вашингтона, передает DW.

Президент США Дональд Трамп и спецпосланник США Стив Уиткофф.

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Президент США Дональд Трамп в форме ультиматума потребовал от России и Украины начать прямые переговоры по окончанию войны, заявил спецпосланник США Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart News, опубликованному в понедельник, 12 мая, но записанному в четверг, 8 мая, – до того, как президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий.

«Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам об этих прямых переговорах. И если они не состоятся быстро, он считает, что США должны отстраниться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться», – сказал Уиткофф.

Уиткофф обозначил основные пункты возможных переговоров

Возможный выход Вашингтона из процесса урегулирования «это плохой результат для всех», заявил спецпосланник Трампа. К главным вопросам для потенциального обсуждения Россией и Украиной Уиткофф отнес захваченные Россией регионы, контроль над Запорожской АЭС и доступ украинцев к Днепру и Черному морю.

«Здесь есть вещи, которые, как я думаю, будет несложно решить, если мы посадим стороны за стол переговоров, они поговорят друг с другом, мы сузим круг вопросов между ними, а затем придумаем компромиссы и креативные решения для решения каждой из их проблем», – считает Уиткофф.

С февраля 2025 года Уиткофф трижды приезжал в Россию и встречался с Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что, по его мнению, Уиткофф «принял для себя стратегию российской стороны» и «распространяет российские нарративы».

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что требования лидеров западных стран прекратить огонь в Украине и начать мирные переговоры в Кремле считают неприемлемым ультиматумом.