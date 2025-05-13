США назвали требования переговоров по Украине «ультиматумом»

Спецпосланник Дональда Трампа назвал требования к России и Украине начать переговоры ультиматумом Вашингтона, передает DW.
- Президент США Дональд Трамп и спецпосланник США Стив Уиткофф.
- Foto: CNP/AdMedia/SIPA
Президент США Дональд Трамп в форме ультиматума потребовал от России и Украины начать прямые переговоры по окончанию войны, заявил спецпосланник США Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart News, опубликованному в понедельник, 12 мая, но записанному в четверг, 8 мая, – до того, как президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий.
«Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам об этих прямых переговорах. И если они не состоятся быстро, он считает, что США должны отстраниться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться», – сказал Уиткофф.
Уиткофф обозначил основные пункты возможных переговоров
Возможный выход Вашингтона из процесса урегулирования «это плохой результат для всех», заявил спецпосланник Трампа. К главным вопросам для потенциального обсуждения Россией и Украиной Уиткофф отнес захваченные Россией регионы, контроль над Запорожской АЭС и доступ украинцев к Днепру и Черному морю.
«Здесь есть вещи, которые, как я думаю, будет несложно решить, если мы посадим стороны за стол переговоров, они поговорят друг с другом, мы сузим круг вопросов между ними, а затем придумаем компромиссы и креативные решения для решения каждой из их проблем», – считает Уиткофф.
С февраля 2025 года Уиткофф трижды приезжал в Россию и встречался с Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что, по его мнению, Уиткофф «принял для себя стратегию российской стороны» и «распространяет российские нарративы».
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что требования лидеров западных стран прекратить огонь в Украине и начать мирные переговоры в Кремле считают неприемлемым ультиматумом.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Новый, 17-й пакет санкций Европейского Союза против России за агрессию против Украины может быть принят на уровне послов стран ЕС уже в среду, 14 мая, передает DW
со ссылкой на дипломатические источники.
Президент России Владимир Путин предложил Украине провести 15 мая в Стамбуле прямые переговоры о прекращении войны без предварительных условий, передает DW
.
В субботу в столицу Украины Киев прибыли лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши, чтобы выразить поддержку предложению Украины и США о перемирии.
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.