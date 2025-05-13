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  • 13.05.25, 14:03

США назвали требования переговоров по Украине «ультиматумом»

Спецпосланник Дональда Трампа назвал требования к России и Украине начать переговоры ультиматумом Вашингтона, передает DW.
Президент США Дональд Трамп и спецпосланник США Стив Уиткофф.
  • Президент США Дональд Трамп и спецпосланник США Стив Уиткофф.
  • Foto: CNP/AdMedia/SIPA
Президент США Дональд Трамп в форме ультиматума потребовал от России и Украины начать прямые переговоры по окончанию войны, заявил спецпосланник США Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart News, опубликованному в понедельник, 12 мая, но записанному в четверг, 8 мая, – до того, как президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий.
«Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам об этих прямых переговорах. И если они не состоятся быстро, он считает, что США должны отстраниться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться», – сказал Уиткофф.
Уиткофф обозначил основные пункты возможных переговоров
Возможный выход Вашингтона из процесса урегулирования «это плохой результат для всех», заявил спецпосланник Трампа. К главным вопросам для потенциального обсуждения Россией и Украиной Уиткофф отнес захваченные Россией регионы, контроль над Запорожской АЭС и доступ украинцев к Днепру и Черному морю.
«Здесь есть вещи, которые, как я думаю, будет несложно решить, если мы посадим стороны за стол переговоров, они поговорят друг с другом, мы сузим круг вопросов между ними, а затем придумаем компромиссы и креативные решения для решения каждой из их проблем», – считает Уиткофф.
С февраля 2025 года Уиткофф трижды приезжал в Россию и встречался с Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что, по его мнению, Уиткофф «принял для себя стратегию российской стороны» и «распространяет российские нарративы».
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что требования лидеров западных стран прекратить огонь в Украине и начать мирные переговоры в Кремле считают неприемлемым ультиматумом.
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